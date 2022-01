Sambuca di Sicilia, casa gratis se ci abiti almeno tre mesi

Avere una casa gratis a patto di occuparla per almeno tre mesi. E’ questa l’iniziativa lanciata da AirB&b, il noto sito Internet di affitti e case per le vacanze in tutto il mondo, per una casa di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

AirB&b, dopo aver acquistato ad un euro una casa a Sambuca, l’ha adesso immessa nel suo circuito di affitti online, a disposizione gratuitamente di chi vorrà abitarvi, insieme alla sua famiglia (massimo quattro persone), per almeno tre mesi e fino ad un anno. L’immobile si trova proprio nel centro del paese siciliano di antichissime origini (pare sia stato un sito abitato da Elimi e Sicani), ma che negli ultimi anni ha sofferto emigrazione ed abbandono, ecco che il comune ha pensato di rilanciarlo, dapprima partecipando e vincendo nel 2016 il concorso dei Borghi più belli d’Italia indetto da Rai 3, e poi varando l’iniziativa “case ad un euro”, invitando proprio chi fosse disposto a pagare quella cifra per acquistare una casa da ristrutturare ad andare a vivere a Sambuca. E sono ben 143 gli immobili finora venduti a persone e famiglie provenienti da tutto il mondo, disposte a trasferirsi in quest’angolo di Sicilia. Ed anche AirB&b ha partecipato all’iniziativa, acquistando una casa che, ristrutturata ed arredata, è adesso finita nel suo circuito di affitti online al prezzo di zero euro per chi fosse disponibile a trasferirsi con la famiglia nel cuore della Sicilia per almeno tre mesi, allo scopo di rilanciare il paese siciliano e promuovere un turismo consapevole, che apprezza il patrimonio culturale, storico, culinario ed artistico del profondo Sud. L’iniziativa, ovviamente, ha trovato il plauso e l’appoggio dell’amministrazione comune, guidata dal sindaco Leo Ciacco, che l’ha accolta con entusiasmo.

Ciro Cardinale

