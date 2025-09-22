Sammartino, Figuccia: “Auguri al neo assessore Saprà gestire i fondi Ue e risolvere le criticità dell’agricoltura”
Palermo – “Un caro augurio a Luca Sammartino per il suo ritorno in giunta. Sono certo che, come già fatto in passato, saprà gestire efficacemente i fondi europei destinati al settore, favorire la modernizzazione delle filiere produttive e intervenire sulle criticità infrastrutturali in agricoltura”.
Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars.
Com. Stam.
