Notizie

Sammartino, Figuccia: “Auguri al neo assessore Saprà gestire i fondi Ue e risolvere le criticità dell’agricoltura”

• Bookmarks: 6

Vincenzo Figuccia

Palermo – “Un caro augurio a Luca Sammartino per il suo ritorno in giunta. Sono certo che, come già fatto in passato, saprà gestire efficacemente i fondi europei destinati al settore, favorire la modernizzazione delle filiere produttive e intervenire sulle criticità infrastrutturali in agricoltura”.

Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars.

Com. Stam.

6 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
76 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com