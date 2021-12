San Cipirello – effettuato sopralluogo con il Dipartimento Regionale tecnico sulla strada consortile a presto progetto e i primi interventi

La Regione includa San Cipirello, San Giuseppe Jato e Partinico tra i comuni con dichiarazione di emergenza

SAN CIPIRELLO ” Grazie ad un protocollo di intesa tra la Ex Provincia regionale di Palermo e l’Assessorato regionale alle Infrastrutture verranno redatti alcuni progetti per la sistemazione della viabilita’ in alcune strade provinciali al fine di avviare le opere di sistemazione della pavimentazione e la regimentazione del corso delle acque.”

E’ quanto emerso dal sopralluogo svoltosi lungo la strada ex Consortile in territorio di San Cipirrello . Al sopralluogo oltre al Parlamentare regionale di Forza Italia Mario Caputo e al Responsabile regionale del Dipartimento delle Attivita’ Produttive di Forza Italia , Salvino Caputo, il responsabile del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato alla Viabilita’, Giuseppe Pirrello e alcuni imprenditori agricoli del comprensorio Iatino con la presenza dell’Avv. Romina Lupo . Il sopralluogo ottenuto con la collaborazione dell’Assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcono si era reso necessario alla luce dell’incontro voluto da alcuni imprenditori agricoli per segnalare i danni economici subiti dalle proibitive condizioni della strada che conduce a numerosi insediamenti agricoli, zootecnici e vitivinicoli . ” Grazie alla collaborazione della Ex Provincia di Palermo e l’Assessorato alle Infrastrutture – hanno aggiunto Mario e Salvino Caputo – sara’ possibile realizzare interventi per migliorare la viabilita’ in particolare nei centri agricoli del territorio. Abbiamo visitato con i tecnici regionali intere aree della valle dello Jato e ci siamo resi conto che senza il miglioramento della vabilita’ sara’ difficile per i nostri operatori agricoli ed imprenditori programmare interventi ed investimenti. Ecco perche’ ringraziamo Marco Falcone per l’attenzione che sta dedicando anche agli investimenti nelle viabilita’ provinciali . ” Intanto Mario Caputo , ha presentato un ordine del giorno rivolto al Presidente della Regione perche’ estenda la dichiarazione di stato di emergenza anche ai Comuni di San Cipirrello, San Giuseppe Jato e Partinico.

Com. Stam.