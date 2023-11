“San Cristoforo”: i Carabinieri contrastano l’illegalità diffusa, lo spaccio di stupefacenti e le violazioni al C.d.S.

Catania. Prosegue l’intervento dei Carabinieri per contrastare l’illegalità diffusa, lo spaccio di droga e le condotte di guida illecite e pericolose nel centro storico della città.

Nella serata, circa 40 Carabinieri dell’Arma di Piazza Dante unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, coordinati dalla Centrale Operativa iniziativa, secondo le direttive emanate dal Comando Provinciale di Catania, hanno attuato un articolato servizio coordinato di controllo del territorio tra le vie del popoloso quartiere di “San Cristoforo”.

In tale contesto, una prima fase delle attività è stata convogliata nello svolgimento di mirati servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale di Catania, per il monitoraggio di soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale presso il proprio domicilio, per prevenire evasioni e garantire il rispetto delle prescrizioni imposte.

L’Arma di Piazza Dante ha posto sotto la lente d’ingrandimento 30 persone sottoposte agli arresti o detenzione domiciliari, denunciando un 44enne è stato denunciato per “evasione”. In particolare, gli operanti hanno controllato l’uomo in via Teatro Greco e ne hanno riscontrato la regolare presenza in casa, senonché, dopo circa mezz’ora, i Carabinieri sono tornati nuovamente nella sua abitazione per verificarne ancora la presenza, ma non lo hanno trovato.

Dopo circa 20 minuti infatti, nel corso dei quali altre pattuglie in supporto avevano già iniziato le ricerche dell’uomo nel quartiere, i Carabinieri rimasti davanti all’appartamento lo hanno visto rientrare a casa. Il soggetto è stato quindi denunciato, non essendo stato autorizzato ad allontanarsi da casa, ed è stato risottoposto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari.

Nel corso dei controlli su strada, operati in modo dinamico nelle vie secondarie del quartiere, sono state eseguite diverse perquisizioni personali, a carico di diversi giovani, per la ricerca di sostanze stupefacenti. I militari operanti hanno avuto riscontro per 7 giovani catanesi (di età compresa tra i 18 e i 25 anni) che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (complessivamente 17 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina e 1 grammo di crack) e, pertanto, sono stati segnalati, quali “assuntori” alla locale Prefettura. Le perquisizioni sono state estese dai Carabinieri anche ai veicoli al fine di contrastare e scongiurare l’utilizzo di droghe, durante la guida, da parte di automobilisti o centauri.

Le varie pattuglie, a corollario dei risultati operativi conseguiti, hanno poi svolto anche servizi specifici volti a contrastare quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica hanno eseguito numerosi posti di controllo lungo la via Plebiscito, via Concordia, via della Regione, piazza Caduti del Mare, piazza Palestro e via Acquicella Porto. Sono state elevate 24 sanzioni amministrative, ad automobilisti e centauri, per violazioni al codice della strada (3 per mancata copertura assicurativa, 4 per guida senza casco, 1 per mancata revisione periodica) per un importo complessivo di oltre 19.848,00 euro. Per 7 di loro è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo per mancanza di assicurazione e guida senza casco.