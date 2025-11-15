San Filippo del Mela Ciauru Florovivaismo

Gli assessori regionale Elvira Amata e Alessandro Aricò a San Filippo del Mela per Ciauru Florovivaismo presenti di sindaci di San Filippo del Mela, Milazzo e Pace del Mela.

Il sindaco Pino: “C’è la necessità di ridisegnare il sistema di viabilità per rispondere alle forti spinte economiche del territorio. Grati all’amministrazione regionale per l’impegno e l’interlocuzione tenuta in questi anni”. Nel fine settimana al Parco Corolla l’expo di piante.

San Filippo del Mela. “Il governo regionale siciliano sta lavorando per migliorare la rete infrastrutturale della provincia di Messina. L’attenzione è posta non solo sullo sviluppo delle autostrade, delle ferrovie e dei collegamenti aeroportuali, ma anche sulla viabilità locale”.

Così l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, intervenuto oggi al convegno “Le infrastrutture, presupposto per lo sviluppo produttivo e turistico del territorio“, che ha avuto luogo presso il Parco Commerciale Corolla nell’ambito dell’evento “Ciauru – Florovivaismo”, in programma per tutto il fine settimana.

Un interessante momento di confronto tra esperti dei settori produttivo, infrastrutturale e turistico, oltre che i sindaci dei comuni di Milazzo, San Filippo del Mela e Pace del Mela, nel corso del quale è emersa la necessità di una proficua collaborazione al fine di ridisegnare il territorio, in risposta alle spinte economiche di un tessuto fortemente operativo e ricettivo.

É certa di ciò anche l’assessore regionale del turismo, sport e spettacolo Elvira Amata, che nel suo intervento ha sottolineato come il settore turistico, in forte e progressiva crescita, sia interdipendente con gli altri settori, e dipenda in primis da un adeguato sviluppo delle infrastrutture.

“Il Piano triennale dell’assessorato che guido – ha aggiunto Amata – è incentrato su due parole chiave: destagionalizzare e delocalizzare, per attrarre turisti anche nei piccoli centri delle province, grazie ad eventi come Ciauru, che ho seguito ed apprezzato sin dallo scorso anno. Sono ben lieta – ha concluso – che l’amministrazione filippese vi abbia dato seguito, attraverso alcuni eventi mirati come quello in corso in questi giorni”.

Al convegno, dopo i saluti dei sindaci dei tre comuni, Giuseppe Midili, Giovanni Pino e Mario La Malfa, e dei rappresentanti del Parco Corolla, Pinella Calcagno e Santi Grillo, sono intervenuti Franco Coppolino, assessore del Comune di Milazzo, Mario Sfameni, presidente del Gal Tirreno-Eolie, Francesco Rizzo, presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, con un video messaggio di saluto, Giovanni De Luca, Console onorario della Bulgaria per la Sicilia orientale e Giuseppe Lembo, direttore Area VII Asdp.

L’evento è stato moderato da Valentino Colosi, vicesindaco di San Filippo del Mela.

“Sul nostro territorio – ha dichiarato in apertura Gianni Pino – coesistono una molteplicità di settori produttivi. C’è un importante polo commerciale, è presente l’industria ed è vivo e operativo anche il settore florovivaistico. Si tratta di attività che producono reddito e ci rendono competitivi. Ci ritroviamo, tuttavia, con la necessità di ridisegnare l’intero sistema di viabilità. Siamo grati, in tal senso, all’amministrazione regionale con la quale abbiamo avviato un proficuo dialogo e ringraziamo gli assessori Aricò e Amata per la loro presenza e l’impegno mostrato in questi mesi”.