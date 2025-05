San Giovanni La Punta. I Carabinieri incontrano gli alunni dell’Istituto “Giovanni Falcone” di: Un giorno da investigatori per 100 bambini

Un’esperienza indimenticabile per cento alunni di quinta elementare, che hanno avuto l’opportunità di trascorrere una giornata speciale con i Carabinieri della Compagnia di gravina di Catania, scoprendo da vicino le attività svolte dall’Arma.

L’incontro, organizzato con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo della sicurezza e della legalità, si è trasformato in un vero e proprio viaggio nel cuore delle operazioni investigative e di controllo del territorio. L’evento ha preso il via con una calorosa accoglienza di tutti i partecipanti nei confronti del Tenente Gabriele Benevento, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Gravina di Catania, il Lgt C.S. Nunzio Ferrarotto Comandante della Stazione CC di San Giovanni la Punta ed il Capitano Vitantonio Romaniello Comandante della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, che hanno illustrato ai bambini il ruolo fondamentale dei Carabinieri nella società. Attraverso racconti e spiegazioni coinvolgenti, gli alunni hanno scoperto la storia dell’Arma, i suoi valori e le diverse specializzazioni che compongono il corpo. I Carabinieri hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle regole, della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e del senso di responsabilità che accompagna ogni loro intervento. I bambini hanno ascoltato con grande attenzione, dimostrando curiosità e interesse per un mondo spesso visto solo attraverso film e racconti. Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato l’incontro con le unità cinofile. I Carabinieri hanno mostrato ai bambini il lavoro svolto dai cani addestrati, spiegando come questi preziosi collaboratori siano fondamentali nelle operazioni di ricerca di persone scomparse, nel rilevamento di sostanze illecite e nella sicurezza pubblica. Gli alunni hanno assistito a dimostrazioni pratiche, osservando i cani in azione mentre seguivano tracce e individuavano oggetti nascosti. L’abilità e la precisione degli animali hanno suscitato stupore e ammirazione tra i piccoli spettatori, che hanno avuto anche la possibilità di interagire con i cani e conoscere da vicino il loro addestramento. Dopo l’incontro con i cinofili, i bambini hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo delle investigazioni scientifiche. Gli esperti della sezione hanno spiegato come vengono condotte le indagini, illustrando le tecniche utilizzate per raccogliere prove e analizzare indizi. Uno dei momenti più coinvolgenti è stato l’esperimento pratico che ha permesso ai bambini di prendere le proprie impronte digitali. Con l’ausilio di strumenti professionali, gli alunni hanno imparato come le impronte vengono rilevate, catalogate e analizzate per identificare le persone. L’attività ha suscitato grande entusiasmo, trasformando i piccoli partecipanti in veri e propri detective per un giorno.

Gli esperti hanno anche mostrato alcune delle tecnologie utilizzate nelle indagini, come le lampade a raggi ultravioletti per individuare tracce invisibili e le tecniche di analisi dei documenti falsificati. I bambini hanno potuto osservare da vicino strumenti sofisticati e comprendere l’importanza della precisione e dell’attenzione ai dettagli nel lavoro investigativo. L’incontro si è concluso con un momento di dialogo tra i militari dell’Arma e gli studenti. I bambini hanno posto numerose domande, dimostrando grande curiosità per la professione e per le sfide quotidiane affrontate dagli uomini e dalle donne in uniforme.

Grazie a questa iniziativa, i piccoli partecipanti hanno potuto vedere da vicino il lavoro svolto dai Carabinieri, comprendendo che dietro ogni uniforme c’è impegno, dedizione e passione per la sicurezza di tutti. Un evento che, forse, ha acceso in qualcuno il sogno di diventare un futuro investigatore o un membro dell’Arma, pronto a servire il Paese con onore e determinazione.