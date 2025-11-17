San Giovanni La Punta. Prevenzione a scuola: al Majorana si parla di malattie sessualmente trasmissibili

Al Liceo Scientifico “E. Majorana” un incontro promosso dall’Asp di Catania per informare gli studenti delle quinte classi sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sui percorsi di prevenzione.

San Giovanni La Punta – La prevenzione passa dall’informazione e dalla consapevolezza: è questo lo spirito dell’incontro che si svolgerà lunedì 17 novembre 2025, alle ore 9.00, presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” di San Giovanni La Punta, rivolto alle classi quinte e dedicato al tema delle malattie sessualmente trasmissibili (MST) nella popolazione giovanile.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio di Educazione alla Salute del Distretto Sanitario di Gravina di Catania, guidato dalla sociologa Antonella Merenda, in collaborazione con l’UOC Malattie Infettive dell’ARNAS “Garibaldi Nesima”, diretta da Maurizio Celesia.

Presenti per l’occasione la dirigente scolastica, Carmela Maccarrone, e il direttore del Distretto Sanitario di Gravina di Catania, Carmelo Sambataro.

L’appuntamento vedrà il coinvolgimento dei professionisti dei Consultorio familiari, del Sert e del PTA del Distretto di Gravina di Catania, insieme al contributo specialistico dell’infettivologo Celesia, per offrire agli studenti un quadro completo e multidisciplinare sulle principali tematiche relative alla prevenzione, alla diagnosi e alla tutela della salute.

Negli ultimi anni si registra un incremento delle infezioni sessualmente trasmissibili tra adolescenti e giovani adulti, correlato sia a comportamenti a rischio sia a una limitata conoscenza dei sistemi di prevenzione. Patologie quali clamidia, sifilide e gonorrea possono presentarsi in forma asintomatica, rendendo essenziale la diffusione di informazioni corrette sull’importanza della diagnosi precoce e dell’adozione di adeguati presidi di protezione.

Persistono, inoltre, erronee credenze riguardo alla trasmissione dell’HIV e alle conseguenze a lungo termine delle infezioni non trattate, che possono incidere significativamente sulla salute riproduttiva. Temi come educazione alle relazioni, responsabilità e tutela di sé e degli altri risultano centrali per le nuove generazioni e costituiscono un elemento fondamentale dell’intervento educativo svolto dai servizi dell’Asp di Catania.

In questa prospettiva, durante l’incontro sarà illustrato anche il ruolo dei servizi dei Consultori Familiari, dei Sert e dei PTA, che rappresentano presìdi territoriali qualificati e di facile accesso, ai quali ragazze e ragazzi possono rivolgersi per un supporto professionale in un contesto accogliente, riservato e non giudicante.

I Consultori familiari, in particolare, garantiscono attività di formazione e sensibilizzazione, consulenze specialistiche, visite ginecologiche e spazi di ascolto dedicati, nei quali gli adolescenti possono confrontarsi liberamente su dubbi, difficoltà e tematiche personali e relazionali.

