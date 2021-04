“Oggi in politica servono valori e progetti per garantire trasparenza, buona amministrazione e tutela dei cittadini”

Palermo: Rossella Reda gia’ consigliere comunale ed assessore del Comune di San Giuseppe Jato, questa mattina ha ufficialmente aderito a Forza Italia, al termine di un incontro con il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo. Anche se da tempo il consigliere Reda, da sempre vicina alle posizioni politiche del centro destra, aveva manifestato forti simpatie per Forza Italia.



“Ho deciso di aderire a Forza Italia – dichiara Reda – perche’ ne condivido i valori e i progetti del movimento fondato da Silvio Berlusconi. Sono sempre stata convinta che le persone, oggi piu’ di ieri, abbiano bisogno di un impegno politico chiaro, trasparente ed improntato alla competenza e alla correttezza. In un momento in cui gli Enti locali hanno grandi difficolta’ per carenza di risorse economiche , ad assicurare una esaustiva risposta alle esigenze che provengono dai cittadini e dai territori , serve la capacita’ politica ed istituzionale di produrre buona politica. Nella mia decisione ha avuto un ruolo determinante l’on. Mario Caputo da sempre vicino alla mia famiglia. In questi mesi ho apprezzato la sua grande disponibilita’, la sua preparazione e competenza e la grande attenzione verso svariate problematiche del territorio Jatino. Un politico attento, presente e di grande disponibilita’ . Valori che ho apprezzato e condiviso”.



“Sono grato a Rossella Reda – chiosa il deputato Caputo – che ho sempre ammirato per la sua dedizione al territorio e per l’appassionato impegno politico ed amministrativo. La ringrazio altresì per aver voluto aderire a Forza Italia e al nostro progetto politico di buona amministrazione . Il partito a rappresentare una forza politica e di Governo in grado di attrarre sempre piu’ consensi e diventare un punto di riferimento politico in Sicilia”.

