San Gregorio di Catania, Valverde. Servizio straordinario di controllo del territorio

Nell’ambito della manovra del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Catania, volta ad incrementare ed intensificare i controlli su tutto il territorio della Provincia, i Carabinieri della Stazione di San Gregorio hanno messo in atto una serie di mirati controlli in tutto il territorio di competenza, comprensivo dei Comuni di San Gregorio di Catania e di Valverde.

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Gravina, con l’efficace supporto del personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, in coordinamento e sinergia con la Centrale Operativa, hanno effettuato nell’arco serale, maggiormente interessato da fenomeni predatori, numerosi controlli al fine di prevenire e contrastare possibili fenomeni criminali. Inoltre, attraverso un capillare filtraggio di tutti gli utenti della strada, hanno mirato alla sensibilizzazione dei cittadini al rispetto del Codice della Strada ed al contrasto della guida sotto l’influenza dell’alcool ma anche alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Durante le attività operative, svoltesi nel centro e sulle arterie principali di quei Comuni nonché in tutte quelle aree di interesse operativo dei due centri, in particolare nelle zone residenziali possibile obiettivo di reati predatori, il dispositivo ha controllato 30 veicoli e 45 persone, un esercizio pubblico e gli avventori presenti nello stesso. Ed ancora sono state elevate elevato due sanzioni per omessa revisione periodica, con relativo sequestro di un’autovettura; uno per guida contromano ed in particolare uno per guida sotto l’influenza dell’alcool, a seguito della quale quel guidatore si è visto sospendere la patente con decurtazione di 10 punti.

Il totale delle sanzioni amministrative comminate è pari a 1229.00 Euro.

Nel corso delle medesime attività di controllo veniva altresì verificato che 6 soggetti detenuti agli arresti domiciliari si trovassero presso i rispettivi domicili, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.