San Marco d’Alunzio: 2500 anni di storia nel cuore dei Nebrodi

Situato in provincia di Messina, a 540 metri sul livello del mare, San Marco d’Alunzio è un affascinante borgo con oltre 2500 anni di storia, inserito tra i “Borghi più belli d’Italia” e premiato dalla Guida Verde Michelin con due stelle per l’interesse panoramico e una per l’importanza turistica.

Nel suo centro storico, ricco di monumenti e vicoli medievali, spicca l’uso del pregiato marmo rosso locale, esportato anche oltre i confini nazionali. Tra le architetture di rilievo:

La Chiesa Madre di San Nicolò (1584) con portali in marmo rosso e dodici cappelle decorate.

(1584) con portali in marmo rosso e dodici cappelle decorate. Il Castello normanno (1061), antica residenza della Regina Adelasia, oggi in rovina ma ancora suggestivo.

(1061), antica residenza della Regina Adelasia, oggi in rovina ma ancora suggestivo. Una fontana del 1897 sull’antica agorà greca.

I MUSEI DEL BORGO

Museo delle Arti Figurative Bizantine e Normanne

Ospitato nell’ex Monastero di San Teodoro (XVI sec.), il museo custodisce oltre 700 m² di tesori archeologici e artistici:

Lapidario ellenistico-romano con iscrizioni greche e latine

Affreschi sacri tra XII e XV sec.

Reperti medievali e bizantini

Collezione di circa 200 monete dal V al XV secolo

Sezione documentaria sulla cultura dei Nebrodi

Nei dintorni, anche resti di cisterne ellenistiche e un mosaico romano.

MUSEO IDEA – Scienza e Tecnologia

Inaugurato nel 2016 all’interno dello storico Palazzo Crimaldi, il museo è un centro interattivo dedicato alla matematica, alla fisica e alle invenzioni di Archimede.

Con la regola “Vietato non toccare”, offre: 20 installazioni interattive in legno; 200 origami ispirati ai solidi platonici; 50 pannelli educativi

Il tutto in un edificio del ‘500 tra i meglio conservati del borgo.

San Marco nella rete dei Musei Comunali della Sicilia

I musei del borgo fanno parte della Rete dei Musei Comunali della Sicilia, promossa da ANCI Sicilia per valorizzare il patrimonio locale e migliorare la gestione museale.

Per informazioni e adesioni: www.musei-sicilia.it; museisicilia@anci.sicilia.it

Parla il Sindaco Filippo Miracula

“Puntiamo a far crescere il flusso turistico, valorizzando la nostra storia, i due musei e collaborando con enti e associazioni. Fare rete è essenziale per far emergere i piccoli borghi siciliani, custodi di identità e saperi spesso dimenticati.”

INFO VISITE

I musei sono visitabili su prenotazione (ingresso a pagamento).

Ufficio Turistico: 0941 797339

