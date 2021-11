San Marco d’Alunzio entra nel circuito turistico “Bella Sicilia” Antichissimo paese della Provincia di Messina, custode di imperdibile bellezza

Il Comune di San Marco d’Alunzio ha aderito al Circuito Turistico Regionale Bella Sicilia. L’esecutivo guidato dal Sindaco Filippo Miracula, di recente elezione, già dai primi atti amministrativi mostra un indirizzo d’azione decisamente orientata a proporre per il suggestivo borgo una forte strategia di marketing territoriale, puntando sulla visibilità mediatica e quindi a quelle formule di progettualità, di promozione e di accoglienza turistica capaci di generare un potenziale vigore per il paese.

“L’atto formale di adesione a Bella Sicilia non fa altro che consolidare un rapporto di collaborazione già avviato nei mesi scorsi, dice Michele Isgrò coordinatore regionale del circuito; Milioni di followers da tutto il Mondo nelle settimane scorse hanno avuto modo di apprezzare con curiosità e interesse, i numerosi video realizzati con passione dal nostro attivissimo videomaker Adriano Monachino, con l’ormai famosa Signora Iolanda e le sue naturali e originali ricette di cucina. In passato, altrettanto successo hanno avuto i video della tradizionale processione penitenziale dei fedeli “Babbaluti”, trentatrè confrati con palandrane e cappucci viola, che si occupano del trasporto del fercolo del SS.Crocifisso. La prima regola per creare un brand turistico capace di penetrare nella mente dei potenziali utenti, continua Michele Isgrò, è quella di essere sempre presenti. A volte determinate località non le visitiamo semplicemente perché non le ricordiamo, altre volte purtroppo, perché non le conosciamo, o perché non riescono a farsi conoscere e ricordare con mirate strategie comunicative. La formula del Circuito Bella Sicilia è vincente perché punta sulla coesione, sul dialogo e l’interazione tra i comuni aderenti. Sul piano mediatico i numeri di Bella Sicilia sono importanti: circa 5milioni di persone raggiunte ogni settimana attraverso le televisioni regionali e i social network.

San Marco D’Alunzio sta già partecipando all’iniziativa “autunno in bella sicilia”. Prossimamente parteciperà ad un’altra promozione tematica e legata ai prodotti enogastronomici che vedrà il coinvolgimento anche delle aziende di tutti i comuni aderenti al Circuito Bella Sicilia. L’appuntamento più atteso per lo storico borgo messinese è quello che prevede la presenza del team di Bella Sicilia. Ben presto le telecamere saranno sul territorio, per la realizzazione di un documentario televisivo che racconterà il paese in ogni sfaccettatura, paesaggistica, artistica, storica enogastronomica. San Marco D’Alunzio si trova a 540 metri sul livello del mare con una splendida e ampia veduta sulla costa siciliana che apre all’impareggiabile spettacolo delle Isole Eolie. Qui è possibile trovare tangibili testimonianze artistiche dell’epoca: greca, romana, bizantina, araba, normanna e barocca. Di inestimabile valore il Tempio di Ercole del IV sec. a.C., i ruderi del castello Normanno, le facciate Barocche delle Chiese, il Museo di Arte Bizantino-Normanna, quello di Arte Sacra e quello etnoantropologico dei frati Cappuccini. Per raggiungere San Marco D’Alunzio si può uscire allo svincolo autostradale di Sant’Agata di Militello o di Rocca di Caprileone e proseguire sulla Statale 113 in direzione Messina fino al bivio che porta al borgo. Info: circuitobellasicilia@gmail.com

