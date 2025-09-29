San Michele Arcangelo: la Polizia di Stato festeggia il suo santo Patrono alla Magione

In occasione della celebrazione di San Michele Arcangelo, quale Patrono della Polizia di Stato, stamani, alle 11:00, è stata celebrata una Santa Messa, presso la parrocchia SS. Trinità La Magione di Palermo, da parte del Cappellano Provinciale della Polizia di Stato Don Massimiliano Purpura, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, dei familiari delle vittime e del personale della Polizia di Stato oltreché di una rappresentanza dell’A.N.P.S. che, con il proprio coro, ha accompagnato la funzione religiosa.

Inoltre, nel Sagrato della Chiesa, a partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 15:00, si è svolto il tradizionale “Family Day”, iniziativa volta a favorire momenti di incontro tra il personale della Polizia di Stato ed i propri familiari e la società civile, che hanno avuto la possibilità di visitare gli stand delle diverse specialità della Polizia di Stato quali la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale, la Polizia Scientifica, il Reparto Volo.

Proclamato Patrono della Polizia nel 1949, S. Michele è sempre stato rappresentato nell’iconografia religiosa con una spada ed uno scudo, pronto a combattere il male nelle vesti di difensore del popolo di Dio.

Il suo ricordo rinnova, ogni anno, l’impegno che ogni donna ed ogni uomo della Polizia di Stato hanno assunto nei confronti della collettività, promettendo di improntare il loro operato nell’interesse del pubblico bene.