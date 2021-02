Pitchup.com invita a un viaggio che parte con la fantasia alla scoperta di alcune destinazioni da sogno, fuori dai percorsi turistici tradizionali, per la festa degli innamorati

Milano – San Valentino si avvicina e, come ogni anno, c’è chi non vede l’ora di festeggiare questa data e chi invece la considera una giornata come tante altre. Per alcuni sono le piccole cose a fare la differenza, per altri sono le grandi sorprese che lasciano senza fiato.

Per l’occasione, Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, invita a viaggiare con la fantasia, insieme al proprio partner, alla scoperta delle mete più belle e romantiche in tutta Europa. Per ora partire è complicato, se non addirittura impossibile, ma questo non significa non poter fare progetti futuri e divertirsi a esplorare le possibilità che attendono gli innamorati in giro per il mondo.

Proprio davanti alle restrizioni e ai distanziamenti causati dalla pandemia, quest’anno la festa degli innamorati assume un valore ancora più profondo. E se è vero che l’amore si celebra ogni giorno e che “All you need is love”, ecco le 6 mete suggerite da Pitchup.com che oggi annullano, almeno con la fantasia, ogni tipo di distanza e domani aspettano gli innamorati per un soggiorno a due senza alcun dubbio speciale.

Italia, Francia, Inghilterra, Galles, Slovenia e Austria: un viaggio alla scoperta dei camping e dei glamping più instagrammabili, posti del cuore a contatto con la natura al di fuori dei percorsi turistici tradizionali, che offrono perfette scenografie per celebrare l’amore e immortalare i momenti più romantici.

The Lazy Olive Glamping – Toscana – Italia

Immerso nella campagna toscana, The Lazy Olive Glamping è la meta ideale per chi vuole il romanticismo senza rinunciare all’eco-sostenibilità. Presso il camping è possibile alloggiare in tende a campana situate in un uliveto biologico con vista sui vigneti, vicino al famoso borgo medievale di Pienza. È una vera oasi naturalistica con una ricca fauna selvatica, dove è possibile scorgere ghiandaie, fagiani, volpi, puzzole, istrici, tassi, cinghiali e caprioli. La splendida campagna che fa da cornice è facilmente percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo. Gli ospiti hanno inoltre accesso a un orto con verdure organiche. Per chi desidera un’esperienza di totale relax dalla mattina alla sera, sono disponibili, per trovare il proprio zen, lezioni di yoga tra gli ulivi.

Les Cabanes de Fontaine-Châtel – Alta Normandia – Francia

Nel cuore dell’alta Normandia, a breve distanza da Rouen, Les Cabanes de Fontaine-Châtel offre ospitalità in case sull’albero immerse in un bosco di 27 ettari. Qui si può dormire sospesi da terra, in cabine ecologiche e provviste di ogni comodità, ognuna costruita per adattarsi agli alberi che la sostengono. Per preservare l’atmosfera di pace, Les Cabanes de Fontaine-Châtel è raggiungibile solo a piedi o in bicicletta dal parcheggio. La colazione è inclusa e viene recapitata ogni mattina in un grazioso cestino. Per gli amanti del relax, è possibile prenotare un massaggio rilassante o con le pietre calde presso la struttura.

Hideaway Huts – Cornovaglia – Inghilterra

Il rifugio perfetto per chi cerca pace, intimità e comfort, Hideaway Huts è una fattoria glamping a soli 10 minuti di auto da Looe, località balneare della costa sud-orientale della Cornovaglia. Gli ospiti possono soggiornare in una delle deliziose capanne del pastore e godere di panorami rurali mozzafiato da ogni angolo. Il contatto con la natura e gli animali è profondo: oltre a cavalli, capre, pecore, maiali, si può avere la fortuna di trovarsi un uovo fresco pronto per la colazione. E, perché no, sorseggiare un sidro appena fatto nel frutteto.

Hush Hush Glamping – Powys – Galles

Struttura per soli adulti, Hush Hush Glamping si trova in una fattoria di 36 ettari, a 15 minuti di auto dalla cittadina Presteigne e dagli Hergest Croft Gardens. È uno dei posti più suggestivi dove, di sera, potersi sdraiare con il naso all’insù per ammirare un affascinante cielo stellato. I glamping pod, realizzati in legno naturale e dotati di ogni comfort, offrono viste spettacolari sulla valle. La privacy non mancherà: alpaca, pecore, lepri, cervi, sono di gran lunga più numerosi qui nei dintorni. Hush Hush Glamping risulta quindi perfetto per chi desidera prendersi una pausa e regalarsi tempo per se stessi e per la propria dolce metà.

Alp Glamping Village – Gorenjska – Slovenia

Ideale per chi è alla ricerca di paesaggi incontaminati, l’Alp Glamping Village è un rifugio per soli adulti nella regione dell’Alta Carniola in Slovenia. Gli alloggi sono realizzati quasi interamente in legno di abete rosso e sono l’esempio di un arredamento minimal ma accogliente. A disposizione degli ospiti una terrazza dove potersi rilassare, gustare la colazione o concedersi un calice di vino a fine giornata. Per non farsi mancare nulla, anche vasche idromassaggio dove concedersi una coccola di benessere. Nelle vicinanze il Parco Nazione del Tricorno, più conosciuto come Triglav National Park, è un’ottima meta per gli escursionisti, più o meno esperti.

Lakeside Petzen Glamping – Carinzia – Austria

Immerso in un parco sulle sponde di un lago tra le Caravanche Orientali, le catene montuose conosciute come Karavanke in sloveno, l’incantevole Lakeside Petzen Glamping si trova in Carinzia, regione dell’Austria meridionale. Il glamping è un vero e proprio paradiso che si distingue per cura dei dettagli e design. Saune, piscina, aree relax, ristorante con terrazza vista lago e non solo: coloro che preferiscono addentrarsi nell’anima più selvaggia del posto possono contare su pedalò a noleggio e stand up paddle in loco, e su percorsi escursionistici e piste ciclabili nelle vicinanze.

