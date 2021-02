Un concerto di canzoni d’amore, nel giorno degli innamorati, in diretta domenica 14 febbraio alle 18, da vedere da casa in tv, sul pc e sul telefonino dalla pagina Facebook della band capitanata da Gioacchino “Jack” Cottone

San Valentino in giorni di pandemia e di lockdown? A fare compagnia agli innamorati che restano a casa, con le più belle canzoni d’amore, ci pensano Jack & the Starlighters.

Dopo il successo dei primi quattro concerti – con oltre 25 mila visualizzazioni – la rock band riporta la gioia e la compagnia della musica nelle abitazioni di chiunque vorrà, gratuitamente, domenica 14 febbraio alle 18, con il “Delivery streaming show” di San Valentino, visibile su smarthphone, computer e smart tv, attraverso la pagina Facebook della band: https://www.facebook.com/jack.starlighters.

Questa volta la chiave musicale sarà totalmente legata al mondo dell’amore, con brani di Otis Redding, The Platters, Gino Paoli, Pooh e tanti altri.

Con Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria si aggiungerà il giornalista Vassily Sortino, che sottoporrà il pubblico a un quiz musicale a premi.

Ospiti della diretta saranno “Le tinte”, ovvero Nancy Ferraro e Flavia Farruggia.

Nel corso del concerto in diretta chi seguirà potrà interagire con la band attraverso il social network e potrà proporre brani e riceverà risposte live.

«Voi organizzate l’aperitivo o la cena a lume di candela in casa – dice la band – e noi mettiamo la musica per rafforzare il vostro amore. Potrete viverci nel vostro intimo. Non mancheremo di eccitarvi».

Il “Delivery streaming show” dei Jack & the Starlighters è un evento gratuito per il pubblico e finanziato totalmente con sponsor privati: Pasc service, Unto, Toffmondello.it, I consigli di Mari e Suntise bed & breakfast.

L’evento andrà in diretta dal concept store di arredamento per la casa “La casa di Jack”. Le luci del “Delivery streaming show” sono messe a disposizione da Danilo Pasca. La regia, con 4 telecamere – tra queste, una mobile – è di Primafila.

FOLLOW JACK & THE STARLIGHTERS:

Instragram – www.instagram.com/jackethestarlighters/

FACEBOOK – https://www.facebook.com/jack.starlighters/

YOUTUBE – www.youtube.com/user/jackstarx/videos

SUBSCRIBE HERE – www.youtube.com/user/jackstarx/featured

MINIBIOGRAFIA – Jack & the Starlighters nascono nel 2002. Jack è la voce solista, Dario Lo Giudice il bassista, Danilo Mercadante la chitarra solista e il tastierista, Fabrizio Pacera il leader della batteria e delle percussioni. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le iene” di Italia uno. Il primo vede protagonista Jack: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70450.shtml. Il secondo l’intera band: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70510.shtml. Nella sua versione allargata la band vanta in curriculum anche un tribute show a Otis Redding: https://www.youtube.com/watch?v=Da-0ApNZeIU. Nel 2018 hanno pubblicato il videoclip “La Gitana”: https://www.youtube.com/watch?v=oE48P51tt5w. Nel 2019 è uscito “Good times roll”: https://www.youtube.com/watch?v=8R8iLPKkCxc. Nel 2020 è uscita “Maschere senz’anima”: https://www.youtube.com/watch?v=qx-LrMX5Lr4 .

