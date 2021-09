Rush finale della rassegna “Colomba Bianca Swing Festival”, organizzata dall’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, con la direzione artistica del maestro Mauro Carpi e la collaborazione delle Cantine Colomba Bianca di Mazara del Vallo.

Da questa sera a domenica si svolgeranno gli ultimi quattro appuntamenti che vedranno protagoniste le grandi orchestre. I concerti si svolgeranno nel giardino di Palazzo La Porta e non più a piazza Santuario. Ingresso consentito con green pass. (E’ possibile prenotare i posti recandosi all’Ufficio turistico oppure chiamando il numero 0923 974300. L’ufficio turistico è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 20:30 alle 22:30).

Questa sera alle 21.30 la band “Lino Patruno Jazz Show” proporrà il jazz classico degli anni ’20,’30 e ’40, con un repertorio che spazia da Armstrong a Benny Goodman, suonando anche colonne sonore di film famosi dell’epoca.

Domani sera, venerdì 10 settembre, sarà la volta dei “The redcats”, con un repertorio che va dagli anni venti agli anni quaranta ed un impatto sonoro importante; sabato 11 settembre sarà protagonista la musica dei “Four on Six Band” con un mix di sonorità coinvolgenti ed originali che spaziano dal nu jazz allo swing, dal jazz tradizionale alle musiche popolari. Infine domenica, 12 settembre, si esibirà la “Jumpin’up, una swing band siciliana, composta da 8 elementi, che suona la musica degli anni ’40 e ’50, lo swing, l’Old Rhythm & Blues, il Rock & Roll ed Jumpin’Live.

BAND E NOMI DEI COMPONENTI

09 SETTEMBRE ORE 21.30 – Giardino Palazzo La Porta- LINO PATRUNO JAZZ SHOW con Giorgio Cuscito – Piano, Mauro Carpi – Violino, Antonella Parnasso – Voce, Fabio Crescente – Contrabbasso, Giuseppe Santoro – Batteria/Washboard , Max D’Avola – Clarinetto/Sax.

10 SETTEMBRE ORE 21.30- Giardino Palazzo La Porta- THE REDCATS UNIQUE DIXIE SWING ORCHESTRA Red Pellini – Sax tenore, Giorgio Cuscito- Sax contralto, Nicola Tariello- tromba, Davide Richici-tromba e voce, Massimo Pirone- Trombone, Alessio “Woods Micheli- Sax contralto, Stefano Rossi- Sax baritono, Alessio Magliari – Pianoforte, Guido Giacomini – Contrabbasso e voce, Carlo Battisti – Batteria

11 SETTEMBRE Ore 21-30 – Giardino Palazzo La Porta- FOUR ON SIX BAND MANOUCHE SWING AT IT’S BEST con Fausto Savatteri – Gypsy Guitar, Alessandro Centolanza – Gypsy Guitar, Matteo Prina – Double bass, Martino Pellegrini – Violin, Arturo Garra – Clarinet. Special Guest: Deborah Falanga – Vocals.

12 SETTEMBRE Ore 21.30 – Giardino Palazzo La Porta- JUMPIN’UP conTony Marino – Voice, Giuseppe Montalbano – Guitar, Andrea Di Fiore – Doublebass, Giuseppe Vasapolli – Piano, Carmelo Sacco – Tenor sax, Nicola Genualdi – Trumpet, Michele Mazzola – Baritone Sax, Peppe Falzone – Drums 1.

Com. Stam.