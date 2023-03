San Vito Lo Capo, attivazione nuove utenze idriche: emanata ordinanza sindacale

Il sindaco Giuseppe Peraino ha emanato l’ordinanza n. 3 del 28 marzo con la quale viene data possibilità ai cittadini residenti e ai soggetti dimoranti od operanti a qualsiasi titolo (titolari di pubblici esercizi, nuovi soggetti gestori di servizi di ristorazione) di attivare nuove utenze idriche dandone comunicazione al Comune.

Il provvedimento, di carattere contingibile ed urgente, è previsto dall’articolo 50 del Decreto legislativo n. 267/2000 che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

“Al momento i Comuni, come quello di San Vito Lo Capo, che non hanno preso in consegna le reti idriche dell’EAS, posto in liquidazione dal 2004, non hanno la possibilità di intervenire sulle stesse- spiega il sindaco Giuseppe Peraino-. Nelle more dell’affidamento del servizio idrico integrato e del conseguente avvio della piena operatività del gestore unico d’ambito affidatario- continua il sindaco-, ho preso questo provvedimento per colmare il vuoto che si è venuto a creare. Tanti cittadini ed operatori economici, infatti, hanno bisogno di avere un appresamento per un nuovo immobile o per aprire un’attività economica. L’acqua è un bene primario e irrinunciabile”.

Chi attiverà nuove prese- si legge nell’ordinanza- dovrà dare comunicazione al Comune, previo ottenimento delle altre eventuali necessarie autorizzazioni, deducendo a corredo una dichiarazione attestante che le operazioni di collegamento sono state espletate a regola d’arte. Inoltre verrà istituito un apposito elenco dove annotare i dati anagrafici del nuovo utilizzatore, il subentro e la lettura. I nuovi utilizzatori saranno tenuti al pagamento dei canoni idrici frattanto maturati, che verranno fatturati all’esito della regolarizzazione contabile e amministrativa del nuovo soggetto gestore. L’ordinanza dispone infine che l’elenco dei soggetti che hanno provveduto a porre in essere tutte le opere necessarie ad un nuovo appresamento dovrà essere trasmesso dal Settore III all’ATI di Trapani.

Com. Stam.