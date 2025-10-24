Sanità: assegnato un budget al Giglio per potenziare la mobilità attiva

Cefalù – Un incremento di budget per 1,2 milioni di euro, per il 2025, è stato assegnato dall’Assessorato Regionale alla Salute alla Fondazione Giglio di Cefalù per il potenziamento della mobilità attiva nelle prestazioni di urologia, ortopedia e chirurgia della colonna.

L’accordo è stato sottoscritto, stamani, tra il presidente della Fondazione Giglio, Victor Mario Di Maria, e il dirigente del dipartimento per la pianificazione strategia dell’Assessorato Regionale alla Salute, Salvatore Iacolino.

“Sono risorse che ci consentiranno – ha spiegato Di Maria – di rafforzare il nostro impegno nella mobilità attiva, attraendo pazienti fuori regione in discipline di eccellenza e di mantenere inalterato l’impegno in favore dei siciliani.

Ringrazio il direttore generale Giovanni Albano – ha aggiunto Di Maria – che avrà anche il compito di coordinare tutte le attività al fine di soddisfare gli obiettivi assegnateci dalla Regione”. Di Maria ha, infine, evidenziato che “la mobilità attiva potrà generare entrate positive per la Regione”.

