Sanità: Convenzione Fondazione Giglio – Asp Messina per Mistretta e Sant’Agata proseguiranno per un anno le attività di ortopedia, urologia e oculistica

Cefalù – La Fondazione Giglio di Cefalù proseguirà e garantirà, per un anno, le attività di ortopedia e traumatologia al presidio ospedaliero di Sant’Agata di Militello e di urologia e oculistica al presidio ospedaliero San Salvatore di Mistretta.

Il via libera alla convenzione è stato deciso, questo pomeriggio, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, presieduto dal presidente Victor Mario di Maria. Il cda composto da Simona Vicari, Giuseppe Guercio e Gianni Profita, all’unanimità ha approvato lo schema di convenzione che sarà sottoscritto con il direttore generale del’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì.

“Fondazione Giglio – ha detto il presidente Di Maria – ancora una volta, mette a disposizione professionalità, competenze e modelli organizzativi per rafforzare il sistema sanitario regionale e offrire un’assistenza sanitaria vicina ai bisogni dei cittadini dei Nebrodi. Auspichiamo – ha aggiunto Di Maria – che, in quest’anno, l’Asp di Messina possa raggiungere piena autonomia nelle gestione delle attività in convenzione”.

L’accordo, che dovrebbe essere siglato entro il 10 aprile, prevede all’ospedale di Sant’Agata l’attivazione di un reparto di ortopedia e traumatologia con 22 posti letto con una assistenza 7 giorni su 7, di una sala gessi per le emergenze e di un ambulatorio specialistico 5 giorni su 7 con 8 visite al giorno. Al San Salvatore di Mistretta la prosecuzione della gestione di 8 posti letto di urologia con assistenza 5 giorni su 7, essendo l’attività chirurgica programmata in week surgery, di un ambulatorio specialistico sempre 5 giorni su 7 con una disponibilità minima di 8 visite e 4 ecografie al giorno. Infine, per l’oculistica sempre a Mistretta, la prosecuzione delle attività in day service per il trattamento della cataratta da effettuarsi 3 volte alla settimana in una sala operatoria dedicata per un minimo di 16 interventi al giorno. Sarà anche garantita l’attività ambulatoriale specifica con 10 prestazioni al giorno.

Tra gli impegni assunti, dalla Fondazione Giglio, la formazione del personale dell’Asp di Messina operante nell’ambito dei presidi ospedalieri e delle discipline oggetto della convenzione.

L’accesso alle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali avverrà sempre con richiesta del medico curante o tramite pronto soccorso.

Com. Stam. + foto