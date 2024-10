Sanità, Giordano (Ugl Matera): Evento rilevante accendere I Riflettori Sulla Prevenzione Dei Tumori Femminili

“Su gradito invito, l’Ugl Matera non ha fatto mancare presenza e contributo all’evento promosso dalla Fidapa BPW Italy Sezione di Policoro con la Presidente Antonella Magno, tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro:

un convegno di alto rilievo che ha acceso I Riflettori Sulla Prevenzione Dei Tumori Femminili e a visto l’Ospite d’onore, il presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, Prof. Francesco Schittulli”.

Lo fa sapere Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera a margine della Kermesse.

“Madrina dell’evento, è stata la nota giornalista Francesca Rodolfo, netta e puntuale è stata l’introduzione della Presidente sezionale Fidapa, Magno che ha rispecchiato la qualità di movimento di opinione essendo doveroso accendere i riflettori su un tema di salute pubblica quale quello della prevenzione, ed offrire alla cittadinanza tutta degli spazi di informazione e dialogo. Tema molto sentito dall’Ugl – prosegue Giordano – quella sulla Prevenzione Dei Tumori Femminili. La malattia oncologica rappresenta un’esperienza di vita dolorosa e traumatica, che implica cambiamenti significativi che coinvolgono non solo il singolo malato, ma anche tutto il sistema familiare che si muove attorno a lui. Infatti, eventi che creano ostacoli e difficoltà per la famiglia, e per questo considerabili come vere e proprie crisi, si verificano durante tutto il suo ciclo di vita, tuttavia quella della malattia oncologica rappresenta un’esperienza estremamente complessa da affrontare, che crea sfide nuove e spesso inaspettate. Tante sono le donne che vengono colpite, mamme che si vedono crollare il mondo sopra e famiglie che si distruggono moralmente, psicologicamente e economicamente. Mai come adesso serve un impegno corale e concreto, una collaborazione autentica e coordinata che contribuisca a garantire il benessere di tutti. Apprezziamo come Ugl Matera – aggiunge Giordano -, l’intervento dell’Assessore della Regione Basilicata Salute, Politiche della Persona e PNRR, On Cosimo Latronico il quale, sta incessantemente lavorando per garantire l’accesso ai migliori servizi di prevenzione e cura. Ottimo il suo impegno, quello di garantire un accesso sempre più ampio ai programmi di screening oncologici, con un’attenzione particolare alle aree periferiche e meno servite della regione. Attraverso l’utilizzo dei fondi PNRR, Latronico sta’ potenziando le strutture sanitarie e implementando tecnologie avanzate per diagnosi tempestive e trattamenti efficaci, in modo da assicurare a tutte le donne lucane cure di eccellenza e una prevenzione costante. L’Azienda Sanitaria di Matera ha confermato la prosecuzione del contratto con la ditta Petruzzi per il servizio di navetta verso il Crob di Rionero. Grazie all’impegno di Latronico e dell’Asm – afferma Giordano – si stanno mettendo in campo tutte le urgenti misure per combattere i tempi d’attesa e per poter usufruire di una visita specialistica o di accertamenti diagnostici senza dover faticare, nell’ottica di far cambiare rotta ad una sanità dove cure e prevenzione sembravano sempre più un miraggio. Con Latronico e il D.G. Asm, Maurizio Friolo, per l’Ugl Matera si stà tentando di uscire da un vicolo cieco che produceva tutti i suoi effetti negativi anche in futuro: Latronico è impegnato su tanti fronti a difesa della salute pubblica, come Ugl ne apprezziamo il suo operato e la sua tenacia della quale, la sanità è di tutti indifferentemente dallo schieramento politico d’appartenenza. L’esponente Regionale inoltre ha garantito tutto il suo impegno affinché le sedute di chemioterapia oncologica possano essere ripristinate e fatte presso l’Ospedale Civile di Policoro ‘Papa Giovanni Paolo II, così facendo da evitare che l’ammalato viaggi a lungo termine e senza dispendio economico. Nel ringraziare la Fidapa, in particolare alla ‘vulcanica e sempre brillante’ Antonella Magno per l’eccezionale riuscito evento, per l’impegno e la dedizione verso un tema così rilevante dove, riteniamo che insieme possiamo fare la differenza. L’Ugl conclude che la ricerca di risorse economiche per la ricerca e la prevenzione sono toccasana per puntellare una malattia che si può frenare senza mettere in difficoltà milioni di famiglie e deve essere, una assoluta priorità anche del Governo. Bisogna frenare la fuga sanitaria verso altre regioni, creare condizioni affinché gli ammalati tornino a considerare attrattivi i nostri plessi ospedalieri, investire nelle famiglie in welfare per migliorare le condizioni economiche e di sicurezza anche lavorative. Senza mosse forti, senza un’autentica scossa che cambi il sistema la sanità italiana non avrà futuro, noi come Ugl Matera saremo sempre collaborativi, partecipativi e propositivi prendendo le dovute distanze da coloro che di continuo abbaiano e di negativo alla luna denigrando tutto e sempre il sistema sanitario materano e i tanti lavoratori che con sacrificio e abnegazione lavorano a tutela e cura della nostra salute: ai tanti operatori sanitari, tutti, và il nostro sentito ringraziamento. Ereditiamo un sistema regionale sanitario in crisi, con Latronico sta’ ricominciando a curarsi” – conclude il sindacalista.

Com. Stam. + foto UGL