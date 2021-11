Sanità, prorogati i contratti ai precari dell’Asp 6

Savona (FI): “Intesa raggiunta grazie ad un lavoro sinergico. Adesso non rischiamo di privarcene in futuro”*

Palermo: “La proroga dei contratti di 758 lavoratori precari dell’Asp 6, fino al 15 gennaio 2021 è figlia di un lavoro di sinergia dal quale non mi sono sottratto, anzi ho incentivato per il bene di una categoria che merita non solo questo riconoscimento, ma la definitiva stabilizzazione. Ricordo che tra loro ci sono medici, periti, ingegneri, collaboratori amministrative e assistenti sociali. Sono gli eroi del covid, a cui deve essere riconosciuto il merito di aver combattuto in trincea il virus, guardandolo in faccia. Ringrazio il direttore dell’Asp 6, Daniela Faraoni, oltre che l’assessore regionale al ramo, Ruggero Razza: non posso negare che il dialogo con loro è sempre stato aperto. D’altronde, in tempi in cui il vuoto in organico nelle aziende sanitarie siciliane è evidente, privarsi di risorse così preziose sarebbe perverso oltre che immotivato”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Savona, Presidente della Commissione Bilancio all’Ars.

