Sanità siciliana e globalizzazione: un futuro tra digitalizzazione e cooperazione

Palermo – L’internazionalizzazione del Servizio sanitario regionale rappresenta un’opportunità unica per migliorare la qualità e l’efficienza della nostra sanità.

In un mondo sempre più interconnesso, è indispensabile adottare un approccio globale che favorisca la trasformazione dei sistemi sanitari attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale. La valorizzazione dei dati, il progresso delle terapie digitali e una stretta collaborazione tra istituzioni sanitarie e aziende del settore costituiscono i pilastri fondamentali per costruire un sistema dinamico e competitivo a livello mondiale. Con queste parole il direttore sanitario del policlinico Giaccone di Palermo Alberto Firenze, referente per la Regione siciliana del Promis, (il Programma Mattone Internazionale Salute), stamattina a Pa­laz­zo dei Nor­man­ni, ha aperto i lavori del con­ve­gno “L’in­ter­na­zio­na­liz­za­zio­ne del Ssr: nuo­ve sfi­de per una sa­ni­tà di­na­mi­ca”.

Il Promis è una struttura ministeriale permanente che supporta le Regioni e le Province Autonome nei loro processi di internazionalizzazione. Il convegno è stato organizzato per con­di­vi­de­re le fun­zio­ni del Programma nel­la pro­mo­zio­ne e di­vul­ga­zio­ne del Ssr sul ter­ri­to­rio na­zio­na­le del­le po­li­ti­che co­mu­ni­ta­rie e del­le pos­si­bi­li­tà di ac­ces­so ai pro­gram­mi eu­ro­pei e in­ter­na­zio­na­li per la sa­lu­te, la ri­cer­ca e l’in­no­va­zio­ne.

“L’Italia – ha proseguito Firenze – sta dimostrando la sua leadership con iniziative innovative come la futura piattaforma nazionale di telemedicina, che segnerà un passo decisivo nell’apertura del nostro sistema sanitario ai contesti europei e internazionali. Questa evoluzione tecnologica, insieme alla capacità di intercettare risorse europee per la ricerca e l’innovazione, ci permetterà di affrontare con fiducia le sfide della globalizzazione, a garanzia di servizi di alta qualità e centrati sul paziente”.

A sottolineare l’importanza dell’internazionalizzazione nel contesto sanitario regionale il direttore generale del policlinico Giaccone Maria Grazia Furnari, accompagnato dal direttore amministrativo Sergio Consagra, e il dirigente generale della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute Salvatore Iacolino.

Presente anche il presidente dell’ordine dei medici di Palermo Toti Amato, secondo il quale l’internazionalizzazione della sanità pubblica regionale può essere la risposta alle sfide che il sistema salute globale sta affrontando, dalla carenza di personale alla fuga dei giovani talenti.

“L’inserimento di medici stranieri qualificati – ha detto Amato – è un’opportunità concreta, ma deve essere accompagnato da percorsi formativi specifici per garantire standard assistenziali elevati e da strumenti che nel contempo mettano un freno alla fuga dei giovani medici siciliani. Allo stesso tempo, la telemedicina e la digitalizzazione offrono soluzioni innovative per migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi, ma ci sono due aspetti fondamentali che vanno affrontati urgentemente: il fabbisogno di medici, che è insufficiente ai bisogni di salute, e che i sanitari siano adeguatamente formati per sfruttare al meglio queste tecnologie e lavorare in rete, mantenendo al centro il paziente e il valore della relazione umana nella cura. È preoccupante che il Pnrr non preveda risorse specifiche per il personale medico, rendendo difficile affrontare le carenze di organico e migliorare le loro condizioni lavorative, che sono il presupposto di servizi assistenziali universali e di qualità”.

Nel­la pri­ma ses­sio­ne del convegno sono state illustrate le ini­zia­ti­ve na­zio­na­li a sostegno dei pro­ces­si di in­ter­na­zio­na­liz­za­zio­ne dei si­ste­mi sa­ni­ta­ri re­gio­na­li. La se­con­da ses­sio­ne è stata de­di­ca­ta alla visione dei di­ret­to­ri ge­ne­ra­li del­le Azien­de ospe­da­lie­re, po­li­cli­ni­ci e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) del­la Re­gio­ne siciliana. La ter­za ses­sio­ne ha affrontato, invece, temi legati a di­gi­tal heal­th, lot­ta al can­cro, sa­lu­te men­ta­le, cure in­te­gra­te, work­for­ce e co­mu­ni­ca­zio­ne della sa­lu­te. Nella quarta e ultima sessione gli esperti sono intervenuti sulle pro­spet­ti­ve di in­ter­na­zio­na­liz­za­zio­ne della sanità regionale e il con­tri­bu­to del­l’U­nio­ne eu­ro­pea.

Com. Stam. + foto