SANREMO 2024 – INIZIA IL FESTIVAL

Il Festival di Sanremo 2024 alza il sipario oggi – lunedì 5 febbraio 2024 – con la conferenza stampa di presentazione.

Si parla di Festival diffuso, con la moltiplicazione dei luoghi sparsi per la città ligure. Siti adatti specialmente per le famiglie che, già dal fine settimana precedente alla manifestazione, si avvalgono delle bellezze di città e circondario. Alle 17, poi, inaugurazione della ruota panoramica, offerta da uno sponsor e trenino gratuito per portare a spasso i visitatori.

L’evento – quinto e verosimilmente ultimo Festival diretto da Amadeus – ha portato una ventata nuova nel panorama della musica italiana.

Per quanto riguarda la musica 30 cantanti e 30 canzoni all’insegna della melodia e dell’originalità. Si vocifera di un Festival al femminile, anche se le cantanti in gara sono solo nove (più l’inossidabile Angela dei Ricchi e Poveri). Concordo e pronostico come vincitrice di questa edizione 2024, Annalisa.

Amadeus, che ha gioito per la folta presenza di operatori presenti in conferenza stampa, si è complimentato, da principio, con gli sponsor per la loro presenza <<che aiutano i programmi a diventare più grandi>>.

La felicità del conduttore e direttore artistico osserva <<tante persone che arrivano da ogni parte d’Italia e dicono siamo felici di essere qua>>.

Programma:

prima serata, martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

seconda serata, mercoledì 7 febbraio: Giorgia

terza serata, giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino

quarta serata, venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

serata finale, sabato 10 febbraio: Fiorello

Gli ospiti sulla nave Costa Smeralda

martedì 6 febbraio: Tedua

mercoledì 7 febbraio: Bob Sinclar

giovedì 8 febbraio: Bresh

venerdì 9 febbraio: Gigi D’Agostino

sabato 10 febbraio: Tedua

Gli ospiti in piazza Colombo

martedì 6 febbraio: Lazza

mercoledì 7 febbraio: Rosa Chemical

giovedì 8 febbraio: Paola & Chiara

venerdì 9 febbraio: Arisa

sabato 10 febbraio: Tananai

I cantanti

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

di Roberto Dall’Acqua