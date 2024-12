Santa Barbara. Giordano (Ugl Matera):”Auguri ai Vigili del Fuoco ed alle rispettive Famiglie”

“Il messaggio dell’Unione Generale del Lavoro Matera è di Auguri di Buona Santa Barbara ai Vigili del Fuoco ed alle rispettive Famiglie.

La Santa, rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. Per questo motivo è stata eletta patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa. Santa Barbara è particolarmente invocata contro la morte improvvisa e in seguito la sua protezione fu estesa a tutte le persone che erano esposte nel lavoro al pericolo di morte istantanea. Oggi è venerata e ricordata soprattutto come protettrice dei Vigili del Fuoco”.

Con tale pensiero e nella giornata di oggi 4 novembre, il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, omaggia e ricorda soprattutto “i tanti eroi morti a servizio dei cittadini. Il pensiero nostro è indelebile per la perdita sul lavoro del materano Giuseppe Giglio il 21 giugno 2001 e, al 17 luglio del c.a. durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di Matera, due Vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, persero la vita. Entrambe le vittime avevano 45 anni ed erano di Matera. Il pensiero e abbraccio alle famiglie, come sindacato non ci fermeremo a chiedere, quindi, alle Istituzioni di porre in essere un piano straordinario che consenta di affrontare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nel modo più tempestivo possibile. Anche in questa occasione di ricorrenza, il costante incremento delle ‘morti bianche’ deve indurre tutti, istituzioni e parti sociali, a considerare la salute e la sicurezza sul lavoro una priorità, anche perché – conclude Giordano – investire in tale ambito rappresenta un’esigenza sociale e, al contempo, consente di incrementare la competitività del nostro sistema Provinciale materano”.

