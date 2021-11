Sant’Agata Militello: il Sindaco De Luca e i Sindaci della zona tirrenica occidentale a confronto sulle opportunità del PNRR

L’importo complessivo dei lavori ammonta a euro 1.037.600 – Ha avuto luogo stamane, presso il Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, la seconda riunione della giornata tra il Sindaco metropolitano di Messina, Cateno De Luca, e i rappresentanti dei Comuni della zona tirrenica occidentale con l’intervento del Dirigente tecnico di Palazzo dei Leoni, dott. Salvo Puccio.

Il confronto è stato incentrato sulle opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che, nell’arco temporale che va dal 2021 al 2026, prevede lo stanziamento di 132 milioni 152 mila euro in favore della Città metropolitana di Messina.

“L’incontro odierno – ha dichiarato il Sindaco metropolitano De Luca – costituisce una tappa propedeutica per l’individuazione di quei progetti messi in campo anche dai trentasei Comuni del comprensorio tirrenico occidentale e mirati alla rigenerazione urbana, all’inclusione sociale e alla smart city. Sarà questa la linea di azione che metteremo in campo per realizzare quello sviluppo del territorio necessario alla crescita sociale e tecnologica che possa consentirci di essere sempre più competitivi nei mercati nazionali e internazionali. La Città Metropolitana, sulla base degli accordi stipulati con i Comuni, ha messo a disposizione i propri uffici tecnici a supporto delle singole amministrazioni per redigere progetti cantierabili che costituiranno l’elemento fondamentale per gli investimenti da realizzare nell’immediato futuro nell’ambito del piano strategico e dello stesso PNRR”.

In particolare, i progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, dovranno riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco metropolitano ha fatto il punto sull’attività e sulle strategie che interessano il settore dell’edilizia scolastica e sullo stato d’attuazione dei lavori stradali in via di realizzazione nei territori dei Comuni invitati al confronto e sono state fornite tutte le informazioni e i chiarimenti del caso.

“Anche a Sant’Agata di Militello, così come nel precedente incontro di Milazzo – ha sottolineato De Luca – abbiamo avuto un riscontro decisamente positivo sulla strategia messa in campo per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale del comprensorio tirrenico. Ma non ci fermiamo qui, il nostro impegno proseguirà con celerità e continueremo ad avviare ulteriori cantieri sulle restanti strade di nostra competenza”.

Nel corso della mattinata sono stati consegnati, all’impresa Project s.r.l. di Brolo, i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento dei livelli di sicurezza lungo le strade provinciali 161, 161/A, 163, 164, 168, 168/b, 148, 154, 157, 158, 160, 160b, 167, 169, 172, 173, 174, 177 e la strada provinciale agricola 105 di Pado, ricadenti nel territorio dei Comuni compresi tra Capo d’Orlando, Naso e Tusa.

Si tratta dell’annualità 2021, il cui importo totale ammonta a 1.037.600 euro, che rientra nel progetto quinquennale 2019/2023.

Gli interventi vedranno il rifacimento del piano viabile, la risagomatura delle zone che presentano avvallamenti, il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione di quella verticale, il rifacimento e l’integrazione della protezione laterale, il consolidamento del corpo stradale, il disboscamento di scarpate mediante taglio di alberi e di vegetazione invadente e la riattivazione delle opere di raccolta acque.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Rosario Bonanno, il Direttore dei lavori è il geom. Antonino Savio e il Direttore operativo è il geom. Ferdinando Pullella.

Com. Stam.