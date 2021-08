Cestistica Torrenovese è orgogliosa di comunicare il rinnovo della partnership con il marchio Fidelia anche per la stagione 2021-2022. Con questo accordo l’azienda Campus Srl col marchio Fidelia, continuerà ad essere Main e Title sponsor di Torrenova anche nella prossima stagione sportiva. La società continuerà ad assumere la denominazione di “Fidelia Torrenova”.

Campus è una realtà aziendale siciliana specializzata nella fornitura “chiavi in mano” del progetto di fidelizzazione “Fidelia.cloud”. La piattaforma permette di creare un centro commerciale distribuito in cui i clienti possono accumulare i propri punti presso tutti gli esercenti del circuito, aumentando di conseguenza il valore aggiunto in termini di fatturato delle attività commerciali che aderiscono. Il punto di forza è l’APP Fidelia.cloud, gratuita e scaricabile da Google Play e APP Store, che consente al possessore della smartcard Fidelia di monitorare le sue ricariche punti direttamente dallo smartphone e di conseguire la raccolta punti per vincere fantastici premi in palio.

Queste le parole di Francesco Amato, Responsabile Commerciale di Fidelia.cloud: «È stata una conseguenza naturale rinnovare il connubio tra Fidelia e Torrenova, ci siamo sempre sentiti coinvolti nell’ambiente e respiravamo lo stesso entusiasmo della società. Ci sentiamo parte del progetto e speriamo che quest’anno ci sia la possibilità di goderci a pieno questa meravigliosa realtà. Siamo due società ambiziose e ci auguriamo il meglio per entrambe le aziende».

Soddisfazione enorme per la prosecuzione della Title Partnership manifestata anche dalle parole del vicepresidente Valentino Frenis: «Siamo molto felici ed orgogliosi di aver rinnovato l’accordo siglato la scorsa estate con Fidelia.cloud. Alla base dell’accordo ci lega una profonda amicizia ed una grande stima tra le nostre realtà, entrambe siciliane, e questo ha fatto la differenza nella scelta di continuare ad abbinare i due marchi. La condivisione e la fiducia di Fidelia nella costante crescita della Cestistica e del basket torrenovese, poi, ci inorgoglisce e ci rende fiduciosi per una collaborazione che possa essere sempre più proficua negli anni. Grazie a questo accordo siamo ancora più consapevoli di poter continuare a far bene in un campionato difficilissimo come la Serie B che disputeremo per la terza stagione consecutiva».

Com. Stam.