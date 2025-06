Sara Montani | Miriam Selvetti. C’Arte   a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 a Milano, nel cuore di Brera, “C’Arte”, mostra bipersonale delle artiste Sara Montani e Miriam Selvetti a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni.

A confrontarsi e dialogare all’interno di questo particolare progetto espositivo sono le opere di due autrici che hanno fatto della sperimentazione sulle tecniche e tramite differenti linguaggi artistici uno dei tratti distintivi della loro ricerca. Protagonista della mostra è la carta, come supporto, ma anche elemento d’arte in sé, per accogliere e contenere il colore, il segno, il lavoro del torchio abilmente guidato da mano d’artista; fanno eccezione nell’allestimento alcuni lavori tridimensionali in raku, integrando a livello materico la proposta espositiva.

Sara Montani fa ricorso al monotipo e al monoprint, ai colori ad olio per raccontare il suo universo di poesia e intime corrispondenze, nel quale fanno la loro comparsa riferimenti alla storia dell’arte e alla musica classica, elementi figurativi in un contesto d’astrazione; per Miriam Selvetti sono l’intervento pittorico, l’acquaforte e l’acquatinta, la maniera allo zucchero su carta a mano le tecniche privilegiate attraverso le quali l’astrazione dà vita ad armoniche ed eleganti composizioni dove l’emozione e il sentimento si manifestano trasmettendosi all’osservatore. La carta come terreno di confronto per due artiste di grande talento, accomunate da una visione positiva del mondo, delicata e nel contempo ricca di forza vitale.

L’inaugurazione di “C’Arte” è prevista per martedì 10 giugno 2025 dalle ore 18 alle 21; a partire dall’11 giugno sarà visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18. L’opening della mostra è stato fissato in concomitanza con la terza edizione di ARTI in Via Ciovasso, iniziativa che ogni anno coinvolge studi professionali, esercizi, locali e ristoranti di questa suggestiva e storica via nel cuore di Brera, che saranno lieti di accogliere i visitatori martedì 10 giugno dalle ore 18 alle 21.

Sara Montani | Miriam Selvetti. C’Arte

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

10 – 24 giugno 2025

Inaugurazione martedì 10 giugno ore 18 – 21

Dall’11 giugno la mostra sarà visitabile a ingresso gratuito, su appuntamento negli orari di apertura della sede: martedì – venerdì 10 – 18

Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

ARTI in Via Ciovasso

martedì 10 giugno dalle ore 18 alle 21

