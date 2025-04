Sarà Montichiari ad ospitare il Campionato Italiano pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, Trofeo Small Sincro

Da giovedì 10 a domenica 13 aprile 2025 sarà Montichiari (BS), e più precisamente il PalaGeorge di via Giovanni Falcone 24, ad ospitare la 26° edizione del Campionato Italiano pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, Trofeo Small Sincro.

Un evento che si contraddistingue già per i grandi numeri: sono attesi migliaia di spettatori pronti a tifare gli atleti in gara e si esibiranno circa 2200 pattinatori provenienti da 207 gruppi dislocati in tutta la Penisola con l’obiettivo di portare a casa i 12 titoli nazionali in palio. Nella pista bresciana, dunque, gareggeranno le seguenti specialità: Quartetti (Divisione Nazionale, Cadetti, Junior e Senior), Gruppi Junior, Piccoli Gruppi e Piccoli Gruppi Divisione Nazionale, Grandi Gruppi, Sincronizzato (Junior e Senior) e Small Sincro. I risultati della competizione nazionale determineranno le selezioni per i Campionati Europei, che si terranno a Saragozza (Spagna) dal 22 al 24 maggio, e per i Mondiali di fine ottobre a Pechino (Cina). L’evento federale è organizzato dal Patt. Art. Cremonese A. Dilettantistica. Si comincia giovedì 10 alle 16.15 con le gare dei Quartetti e dei Piccoli Gruppi Divisione Nazionale. Il giorno successivo, a partire dalle 15.40, largo alla specialità Small Sincro e ai Quartetti Cadetti; sabato 12 aprile, dalle 14.20 in poi, scenderanno in pista i Quartetti Junior, seguiti dalla gara Sincronizzato Junior e dai Piccoli Gruppi. Infine domenica, a partire dalle 13, via ai Quartetti Senior, ai Sincronizzato Senior e per finire riflettori puntati sugli show dei Grandi Gruppi. Alla fine di ogni giornata si terranno le relative premiazioni per ogni specialità, mentre i Campionati Italiani termineranno con l’assegnazione della Coppa Fisr.

“Apriamo la stagione del pattinaggio con il primo importante appuntamento a calendario – sono le parole di Ivano Fagotto, responsabile federale settore artistico -. Si tratta di un evento in grado non solo di portare in pista oltre 2 mila atleti, ma di coinvolgere il pubblico facendo registrare grandi numeri sul territorio ospitante. Oltretutto in queste discipline l’Italia recita un ruolo fondamentale nel panorama non solo europeo, ma anche mondiale. Questo è l’inizio di un nuovo quadriennio e l’obiettivo è quello di alzare ancor di più il livello e soprattutto la promozione di tutte le specialità dell’artistico. Ricordo inoltre che tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno si terrà a Seregno, in Lombardia, la Coppa Italia dedicata proprio ai Gruppi Spettacolo e Sincronizzato”.

