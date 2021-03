Dedicato ai tanti giovani che chiusi nelle loro stanze sognano la libertà e la normalità. Un progetto de La Notte Vola, scritto da Fabio Castorino

Un inno alla speranza, alla voglia di tornare alla vita pre pandemia e una dichiarazione d’amore per la musica e per il suo potere di salvare e far sognare. Sarà stupendo è il brano di debutto della cantante Kenya, prodotto da Roxy Studio che dal 12 marzo, uscirà su tutti gli store. Il singolo, di cui è stato anche girato un videoclip, è un regalo de La Notte vola, brand siciliano di eventi nato nel 2015, al suo pubblico ed è dedicato ai tanti giovani, e non solo, che chiusi nelle loro stanze sognano di non vivere più una vita in DAD. È stato scritto da Fabio Castorino, testo e musica, distribuito da Roxy Studio Records, coordinatore artistico Vincenzo Canzone e produttore esecutivo Luigi Cortina. Il video è stato realizzato da Icona media & event. Partner Villa Boscogrande Natale di Maria Chef e Maximum Suite & SP. Il

Il commento del produttore Luigi Cortina de La Notte vola



«L’idea è nata dal team de La Notte Vola Eventi che, abituato a far ballare migliaia di persone, si è dovuto fermare obbligatoriamente – ha commentato Luigi Cortina, produttore esecutivo del progetto -. Quando torneremo a stare insieme sarà stupendo, proprio come il nome che abbiamo scelto per il brano. E lo sarà tornare ad abbracciarsi e a danzare senza mascherine e senza paura del contagio. Il singolo, affidato alla giovane voce di Kenya, è emozionante – conclude – e seppure il Covid–19 nel testo non è mai menzionato, le sensazioni che evoca sono quelle che in questo momento accomunano tutto il mondo piegato dalla pandemia».



Tra onirico e magia, il video di Sarà Stupendo è ambientato in una dimora del ‘700



Il videoclip, un corto cinematografico ambientato all’interno di Villa Boscogrande, antica dimora palermitana, racconta la storia di una ragazza che al chiuso della propria stanza, guardando al pc foto e ricordi di prima dell’epidemia, si addormenta e sogna la vita che riparte. Così si risveglia sotto gli affreschi di una villa settecentesca, con indosso un abito principesco. Tra le stanze, ognuna con un diverso significato simbolico, incontra tre strumenti ormai silenziosi, un sax, bacchette da batteria e un microfono, che richiamano la band de La Notte Vola composta da un percussionista, un vocalist, un sassofonista oltre a un dj. Intrappolata in un milkbath, immersa fino al collo in una patina di acqua biancastra, cantando riesce ad evadere e liberarsi.



La cantante Kenya e il suo maestro Fabio Castorino



Maria Assunta Lo Giudice, ventiduenne nata a Palermo, ha scelto di chiamarsi Kenya in omaggio alla nazionalità che richiama la sua ricca chioma riccia. «La mia passione per la buona musica è stata trasmessa dal mio nonno materno e, nonostante lui non ci sia più, cerco di realizzare il nostro sogno». Frequenta l’accademia Roxy Studio di Fabio Castorino, ha partecipato a numerosi concorsi regionali e nazionali, si è già esibita in spettacoli musicali e concerti, in vari teatri. I suoi video su Youtube hanno raggiunto circa 49000 visualizzazioni. Ha partecipato a La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, condotta da Carlo Conti su Rai 1 con ottime recensioni. Nel 2021 ha prestato la voce al remix della canzone di Marcella Bella, “Nell’aria” di Ben dj.



Fabio Castorino è un imprenditore discografico. Nel 2002 ha fondato il Roxy Studio, studio di registrazione e formazione artistico musicale e professionale per la tecnologia del suono. Pianista, compositore e arrangiatore ha realizzato molteplici progetti discografici per la partecipazione di artisti a Sanremo Giovani, Castrocaro, Premio Mia Martini, Je So Pazz e vari. Ha collaborato con manager e compositori di fama come Michele Torpedine e il maestro Adriano Pennino. Ha realizzato registrazioni per noti spot pubblicitari, doppiaggio di film con Netflix, Pier Francesco Favino, Ricky Tognazzi, film Boris Giuliano. È Warner Official Supplier e ha registrato la cantante soprano Angela Gheorghiu. Nel 2016 ha ottenuto la certificazione Steinberg Official Trainig Center.

TESTO – LA NOTTE VOLA



Se Guardi dentro te

Saprai

Respira a fondo e poi vedrai

Lo stesso cielo sopra me e te

Che ci unisce e spazza via ogni limite

Ed è così

io aspetterò così



Ti accorgerai di quanto sia stupendo

Mi abbraccerai ma senza alcun rimpianto

Mai più nessuno impedirà

Respirerai la libertà

Ti accorgerai

Quanto sarà

Stupendo



Se cerchi dentro te

Saprai (vincerai ogni limite)

Respira a fondo e poi

Vedrai (amerai la tua libertà)

L’alba di un nuovo giorno in noi sarà

Tutti strapperemo via ogni maschera



Sarà è così

Vedrai sarà così



Ti accorgerai di quanto sia stupendo

Mi abbraccerai ma senza alcun rimpianto

Mai più nessuno impedirà

Respirerai la libertà

Ti accorgerai

Quanto sarà

Stupendo

La fiamma di una candela

Nel cielo la luna piena

Abbiamo voglia di vivere

Mentre la notte vola



Potremo stare vicini

Giocare come bambini (Giocate senza stancarci mai)

Ballare senza stancarci mai

Mentre la notte vola



Mai più nessuno impedirà

Respirerai la libertà

Ti accorgerai

Quanto sarà

Stupendo



Se guardi dentro te

saprai

Che libero così sarai

Vedrai