Sarah Toscano a Castel Guelfo The Style Outlets per festeggiare il restyling della food court tra free food per tutti e tanto divertimento!

28 agosto 2025. Castel Guelfo The Style Outlets è pronto a celebrare la sua food court rinnovata con una festa imperdibile, in cui gusto, musica e divertimento si combineranno in una serata speciale aperta a tutti.

L’appuntamento è per sabato 20 settembre, dalle 18:00, nell’area food che il centro ha ristrutturato negli ultimi mesi, ampliando l’offerta F&B con l’arrivo di nuovi punti ristoro e rendendo l’ambiente più accogliente per i visitatori con aree verdi e dehors davanti a ogni ristorante.

Durante la serata, gli ospiti del centro potranno vivere un vero e proprio viaggio gastronomico intorno al mondo, gustando assaggi dei piatti più iconici offerti gratuitamente dai punti ristoro*: dai nachos messicani di Billy Tacos, alle chiacchiere con pomodoro e burrata di Farinella, dai succulenti burger cubes di Roadhouse Meatery, alle fresche poke hawaiane di I Love Poke, e molti altri.

A seguire, ci sarà l’immancabile taglio della torta, per festeggiare insieme questo importante traguardo.

Poi, l’attesa salirà alle stelle! Alle 21:00, il palco si accenderà per l’attesissimo concerto gratuito di Sarah Toscano, un’opportunità unica per cantare e ballare al ritmo delle hit della vincitrice di Amici 23, uno dei giovani talenti musicali più promettenti e apprezzati d’Italia. La festa continuerà fino alle 23:00 con l’energia contagiosa del DJ Set di Radio Bruno, che chiuderà in bellezza una serata indimenticabile.

Non solo sapori e musica, ci sarà spazio anche per lo shopping, con l’apertura straordinaria dei negozi del centro, oltre che dei punti ristoro, fino alle 23:00.

*Free food fino a esaurimento scorte.

Com. Stam. + foto