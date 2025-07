Save the Children charity partner del Giffoni Film Festival 2025

L’organizzazione sarà presente con tre iniziative per coinvolgere i giovani su crisi climatica, povertà educativa e sicurezza online.

Anche quest’anno Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, è charity partner del Giffoni Film Festival, con un programma ricco di attività pensate per stimolare la riflessione e la partecipazione attiva dei più giovani.

Dal 18 al 20 luglio, i visitatori del Festival potranno immergersi nell’installazione interattiva sul cambiamento climatico “Save the Children’s imagination”, presentata in questa occasione con il supporto di Tenderly. La creazione interattiva propone una rilettura contemporanea di celebri fiabe dell’infanzia come Cappuccetto Rosso, Cenerentola e Peter Pan, per sensibilizzare bambine, bambini e adolescenti sull’urgenza di azioni contro la crisi ambientale.

Tra le iniziative in programma, Save the Children parteciperà inoltre all’illustrazione di Barriere invisibili, un lavoro di ricerca, coordinato dall’ Università Federico II di Napoli, per la misurazione della povertà educativa a Napoli e provincia, rivolta ai ragazzi della sessione “Impact” del Festival

Infine, continua la storica collaborazione con Generazioni Connesse, il Safer Internet Centre italiano promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di cui Save the Children è partner. Il 21 e il 22 luglio, infatti, si svolgeranno alcune sessioni formative a cura degli esperti dell’organizzazione, dedicate alla prevenzione del cyberbullismo e al contrasto alla violenza in rete, nonché alla prevenzione di un uso sicuro e consapevole del digitale e in particolare dell’IA.

Grazie a queste iniziative all’interno del Giffoni Film Festival, Save the Children rinnova il proprio impegno a fianco delle nuove generazioni, promuovendo consapevolezza, partecipazione e cittadinanza attiva.

Com. Stam. Save the Children