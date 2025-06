Save the Children Charity Partner di Taobuk – Taormina International Book Festival

Il 23 giugno alle 12 le ragazze e i ragazzi dei Punti Luce premieranno sul palo il/la loro scrittore/scrittrice preferito/a. Alle 21 la proiezione del docufilm “Fuori dai margini” e incontro con l’attore Paolo Briguglia

Save the Children è Charity Partner dell’edizione 2025 di Taobuk, il Taormina International Book Festival, ideato e fondato da Antonella Ferrara.

Protagonisti della partecipazione di Save the Children al festival di letteratura internazionale saranno le ragazze e i ragazzi di alcuni dei Punti Luce, gli spazi ad alta densità educativa per il contrasto della povertà educativa creati in Italia dall’Organizzazione, che a più di dieci anni dalla loro nascita hanno accompagnato circa 60 mila bambine, bambini e adolescenti.

Il 23 giugno alle 12, nell’ambito di un talk-intervista, le ragazze e i ragazzi che frequentano i tre Punti Luce siciliani (Catania, Palermo Zen 2 e Palermo Zisa) assegneranno il premio Save the Children – Illuminiamo il futuro, alla/o scrittrice/scrittore per l’infanzia scelta/o da loro nell’ambito di una rosa di tre autori/autrici, dopo un percorso partecipativo che ha previsto l’organizzazione di specifici laboratori di letteratura nei Punti Luce.

Alle 21 – presso l’Agorà dei Giardini del Palazzo dei Duchi di Santo Stefano – verrà inoltre proiettato il documentario “Fuori dai margini”, prodotto da Save the Children in occasione della celebrazione dei 10 anni dall’avvio dei Punti Luce, che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree svantaggiate e prive di servizi di tutta Italia, ma soprattutto mette in luce la loro voglia di costruirsi un futuro migliore.

“Save the Children ha scelto di portare nel cuore dell’edizione 2025 di Taobuk, il cui filo conduttore quest’anno sono i Confini, il tema della povertà educativa e delle periferie, spesso considerate spazi di confine e di emarginazione – ha dichiarato Giancarla Pancione, Direttrice Raccolta Fondi, Marketing & Brand di Save the Children Italia – È proprio qui che occorre concentrare il nostro impegno per abbattere le barriere fisiche, culturali e sociali che separano ragazze e ragazzi dall’aspirazione a un futuro migliore e bloccano i loro sogni e le opportunità di crescita”.

“Abbiamo accolto – ha sottolineato Antonella Ferrara, Presidente e Direttrice artistica di Taobuk-Taormina International Book Festival – con grande entusiasmo l’iniziativa “Save the Children – Illuminiamo il Futuro” perché la lotta alla povertà educativa è nel DNA di Taobuk, un festival che, arrivato alla sua 15ma edizione e dedicato quest’anno al tema dei confini, si è sempre distinto per la sua capacità di mettere insieme le migliori voci italiane e internazionali della letteratura, della storia, dell’economia e delle scienze al fine di diffondere sapere libero e sguardo critico sulla nostra contemporaneità, con una particolare attenzione alle giovani generazioni.”

Dopo la proiezione del documentario “Fuori dai margini”, seguirà un talk di approfondimento con Giancarla Pancione e l’attore Paolo Briguglia, testimonial dell’Organizzazione, per parlare di periferie e luoghi di confine, talenti e opportunità.

Da quando nel 2014 ha lanciato in Italia l’allarme sulla povertà educativa – strettamente legata alla povertà materiale con la quale convivono tantissimi bambini, bambine e adolescenti – e si è impegnata a contrastarla, Save the Children ha aperto 27 Punti Luce in 15 regioni[1] (l’ultimo inaugurato il mese scorso a Milano, nel quartiere Gallaratese), spazi che da più di 10 anni continuano ad illuminare il futuro dei più piccoli, aiutandoli a cambiare le loro storie e quelle dei quartieri nei quali vivono, in alleanza con una rete di partner sul territorio e con le istituzioni locali.

[1] I 27 Punti Luce sono presenti nelle città di: Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Genova, L’Aquila, Milano (Giambellino, Quarto Oggiaro, Gallaratese), Napoli (Barra, Chiaiano, Sanità), Casal di Principe, Palermo (La Zisa, Zen2), Platì, Potenza, Prato, Roma (Ostia, Ponte di Nona, Torre Maura), San Luca, Sassari, Scalea, Torino, Udine, Marghera. In particolare, la sede del Punto Luce di Casal di Principe si trova in una struttura pubblica confiscata alla criminalità organizzata, messa a disposizione dal Comune di Casal di Principe.