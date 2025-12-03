Save the Children e Gruppo Feltrinelli insieme per bambine, bambini e adolescenti con la campagna “Coloriamo il mondo, un libro alla volta”

Dal 28 novembre al 24 dicembre, nelle librerie Feltrinelli di tutta Italia, i volontari confezioneranno i regali di lettrici e lettori per raccogliere fondi destinati ai Punti Luce dell’Organizzazione, spazi educativi gratuiti per bambine, bambini e adolescenti.

Al via la campagna natalizia “Coloriamo il mondo, un libro alla volta”, un’iniziativa di volontariato e raccolta fondi promossa da Save the Children Italia in collaborazione con Feltrinelli. In 108 librerie del Gruppo, distribuite in 16 regioni italiane[1], infatti, i volontari dell’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, confezioneranno i regali acquistati dai clienti in cambio di una donazione libera. L’iniziativa si svolgerà dal 28 novembre al 24 dicembre (con estensione al 3-5 gennaio nelle città di Roma e Napoli).

I fondi raccolti andranno a sostegno di 7 Punti Luce di Save the Children – centri educativi gratuiti per bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni – situati nelle città di Milano (Gallaratese), Udine, Palermo, L’Aquila, Napoli Sanità, Roma (Torre Maura) e Bari. Questi spazi offrono sostegno scolastico, laboratori creativi e tecnologici, attività sportive e consulenze specialistiche per bambini e famiglie, contrastando la povertà educativa che colpisce quasi 1,3 milioni di minori in Italia[2].

“Coloriamo il mondo, un libro alla volta” è molto più di un gesto simbolico: è un’occasione per trasformare un momento di festa in un aiuto concreto. Con ogni pacchetto regalo, infatti, i clienti contribuiranno a garantire opportunità educative ai minori più vulnerabili.

La campagna natalizia rientra nell’ambito della più ampia partnership tra Save the Children e Feltrinelli, book partner esclusivo dei Punti Luce, che fornirà libri e organizzerà attività nei centri dell’Organizzazione, animandoli nel corso del prossimo anno con iniziative e momenti di incontro capaci di avvicinare i bambini alla lettura e alla cultura, proprio là dove serve di più.

