Save the Children torna in piazza per sostenere i bambini e le bambine a rischio in Italia e nel mondo

Un grande evento previsto nel weekend del 20-21 settembre 2025 con volontari in più di 100 piazze italiane per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’infanzia a rischio in Italia e nel mondo. È questo l’annuncio che diffonde oggi Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Conflitti, malnutrizione, eventi climatici estremi, povertà educativa e fame sono i più grandi nemici dei bambini e del loro futuro. Nel mondo infatti, nel 2023, quasi 1 bambino su 5, per un totale di 473 milioni, viveva in una zona di conflitto e più di 27 milioni di bambine e bambini sono stati ridotti alla fame e alla malnutrizione a causa di eventi climatici estremi. Anche in Italia, sono le bambine, i bambini e gli adolescenti ad essere maggiormente colpiti dalla povertà. Sono infatti 1,29 milioni i minori in povertà assoluta, ovvero il 13,8% del totale rispetto al 9,7% della popolazione totale. Un dato che continua a crescere e si attesta il più alto dal 2014.

“In questo momento storico così difficile per l’infanzia, in Italia e nel mondo, sentiamo la necessità di tornare nelle piazze con i nostri volontari, per sensibilizzare il pubblico sulle condizioni dell’infanzia in Italia e nel mondo ed illustrare il nostro lavoro a supporto di milioni di bambini e bambine.” ha affermato Giancarla Pancione, Direttrice Brand, Marketing e Fundraising di Save the Children.

L’evento si terrà in più di 100 piazze di oltre 15 città su tutto il territorio italiano.

