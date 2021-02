Si è tenuto stamattina nella Sala “ Piersanti Mattarella” all’Assemblea Regionale Siciliana un proficuo incontro tra il Presidente della Commissione Bilancio On. Riccardo Savona, il neo Assessore Regionale Marco Zambuto e i rappresentanti del mondo giovanile di tutte le Province Siciliane per parlare del futuro dei giovani siciliani e programmare, insieme, dei percorsi di rilancio delle politiche giovanili in Sicilia. “

Abbiamo organizzato questo momento di confronto perché crediamo che il rilancio della nostra Terra debba passare necessariamente da un percorso di riavvicinamento e di partecipazione attiva dei giovani alla politica. Siamo disponibili ad ascoltare e realizzare, attraverso una proficua sinergia tra Governo e Parlamento Regionale, le migliori idee e proposte che ci arriveranno dai giovani di tutte le Province siciliane mettendo a disposizione tutti gli strumenti in nostro possesso” dichiarano l’Assessore Zambuto e l’On. Savona. Entusiasti i due palermitani organizzatori dell’incontro Ignazio Gattuso e Giovanni Tarantino: “ Siamo fortemente convinti che sia necessario investire su formazione, capacità e competenze per fermare la piaga dell’emigrazione giovanile in Sicilia e far emergere il talento dei giovani siciliani. Abbiamo convocato i rappresentanti di vari settori del mondo giovanile, dall’associazionismo universitario alle consulte giovanili, perché vogliamo creare una rete capillare di giovani in tutta la Sicilia che trasformi la frustrazione per i dati sconfortanti sulla disoccupazione giovanile in voglia di partecipare trovando soluzioni concrete in risposta alle esigenze della nostra generazione, prima fra tutte il lavoro. Organizzeremo, non appena sarà possibile, incontri di formazione politica legati ai finanziamenti europei, statali e regionali. Ringraziamo il Presidente Savona e l’Assessore Zambuto per avere accolto il nostro invito ed essere dei riferimenti costanti per costruire una prospettiva futura per noi giovani”.

