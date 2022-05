la Feltrinelli Libri e Musica via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 martedì 17 maggio – ore 18:00 Sbriser firma le copie del nuovo Craft University Friends (Rizzoli)

A volte il destino ha in serbo per noi dei piani totalmente diversi da quelli che avevamo preparato. Prendete per esempio Sbriser, il protagonista di questa storia, che invece di realizzare il sogno di andare alla Stone University con il suo amico Sense si ritrova iscritto per volontà del padre alla CraftUniversity.

E non finisce qui, perché appena mette piede nel campus si trova coinvolto in un autentico giallo, che vede diversi studenti sparire misteriosamente nel nulla. Una brutta storia che va avanti da anni. Ora: Sbriser è senz’altro un eroe molto coraggioso, ma potrebbe affrontare da solo un’indagine tanto pericolosa? Certo che no, e allora eccolo circondato dall’entusiasmo e dall’audacia di un gruppo di amici nuovo di zecca, i FriendZ: il suo compagno di stanza Krukko,

Elox, patito di videogiochi, Zoe con la sua grinta e Rayon, appassionato di manga e anime.

Quale oscura minaccia si nasconde tra le pareti della CraftUniversity? Davvero i professori sono tutti leali con gli studenti e i bulli tutti cattivi con i più deboli? Che fine ha fatto il preside Thomas? Quanti giri di campo riesce a fare coach Roger senza ansimare come un anziano? Per scoprire le risposte c’è solo un modo: aprire le pagine di questo libro, la seconda graphic novel di Sbriser, la prima avventura del suo nuovo Universo Ufficiale.

Francesco Sanfilippo, in arte SBRISER, è nato a Palermo nel 2001. Nel 2014 ha aperto il suo canale YouTube, giunto oggi a oltre un miliardo di visualizzazioni e a più di un milione di iscritti. Il videogioco con cui è diventato famoso sul web è il celebre Minecraft, che, tra le sue mani, diventa un palcoscenico sul quale raccontare storie con un format di roleplay nel quale lui stesso recita interpretando numerosi personaggi, ciascuno con una voce e una personalità unica.

Nel 2020 ha pubblicato per Rizzoli Una Stormoavventura! La scomparsa di Dolcetta, una graphic novel ambientata nel mondo di Minecraft. CraftUniversity FriendZ prende spunto dalla famosa serie composta da ben 3 stagioni sul canale YouTube.

