“ Scandicci” d’argento per Luca Del Testa

Il sesto rally della stagione concluso con soddisfazione ma anche con un poco di amaro in bocca, per il pilota pisano che con al fianco Simone Marchi ha comunque migliorato il “bronzo” del 2024. In lotta per la leadership fino alla quinta prova, un testacoda gli ha precluso il tentativo di provare la vittoria.

La sesta gara dell’anno, per Luca Del Testa, è andata in archivio con un podio. Nel fine settimana appena passato, al “3° Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini”, nell’hinterland fiorentino, il pilota pisano ha chiuso al secondo posto di classe la sfida al volante della Fiat Seicento kit preparata dalla 2L Motorsport ed affiancato da Simone Marchi. Ha dunque migliorato la terza posizione ottenuta in questa gara l’anno passato.

E’ stata una gara tirata e anche spettacolare, quella disputata sui colli fiorentini, con Del Testa sempre a duellare con l’amico rivale Roberto Giovarruscio, il vincitore della categoria, una sfida davvero di alto profilo, che li ha portati a ridosso delle posizioni da alta classifica. Per le prime tre prove Del Testa era decisamente vicino al rivale, facendo immaginare un finale d’effetto, poi durante la quinta prova il fatto che ha vincolato di certo l’esito finale: un testacoda nell’affrontare una chicane di rallentamento, scivolando sulla ghiaia, lo ha allontanato dal vertice, con circa 10” persi. Il resto della gara, poi ha visto Del Testa rimanere in scia del rivale, aggiudicando anche la miglior prestazione su due prove, con riscontri cronometrici vicini ai venti dell’assoluta che, con una vettura piccola, è sempre un argomento significativo.

IL COMMENTO DI LUCA DEL TESTA: “Una gara tiratissima, credo pure che abbiamo dato spettacolo, con Giovarruscio. Correre così ad alto ritmo è esaltante, tra di noi c’è una sana amicizia e rivalità in gara e questo credo sia il vero significato del nostro impegno sportivo. Per quanto ci riguarda, abbiamo da recriminare quel maledetto testacoda sulla quinta prova, che ci ha un po’ smorzato il ritmo ed allontanati dalla vetta della classifica. MA nell’arco dell’intera gara abbiamo comunque corso al meglio possibile, la vettura ci ha assecondati alla perfezione, diciamo che siamo pronti per andare a Imperia a fine mese e fare la nostra figura!”.

Il prossimo appuntamento per Del Testa e Marchi con la Fiat Seicento Kit sarà la ronde Valli Imperiesi, in Liguria, dal 28 al 30 novembre, sfida dove saranno presenti in grande numero i migliori esponenti in Italia delle piccole vetture di casa Fiat.

La stagione di Luca Del Testa, uno dei migliori interpreti nazionali delle vetture di piccola cilindrata, è supportata da Andrea Gomme Big, Toscana Cubic center, Ariete ristorante Ponsacco, Autodemolizioni Baldinotti, Alessio Marchetti agente di commercio, Zooing, Casale Le Torri, Delirium escape room, Team Glass, Silence Project.

Foto di AmicoRally

