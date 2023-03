Scarifiche e ripristini manto stradale, al via anche i lavori sui grandi tratti

Auspicando superata la stagione delle piogge, molto copiose quest’anno, dagli eventi alluvionali di settembre 2022 fino a 48 ore fa, continuano in diversi punti della città le operazioni di mantenimento stradale con tompagnatura delle buche e scarifica di larghi tratti stradali, affidati in ambiti diversi a due ditte commissionate dal comune oltre ai lavori di ripristino messi in atto dalle ditte che operano per la posa della fibra ottica. L’Amministrazione si scusa per i disagi in corso, condizionati anche dalle condizioni meteo ancora non favorevoli (è cosa nota che la presenza di acqua piovana o le basse temperature anche notturne, non favorirebbero la presa a regola d’arte degli asfalti) così come per eventuali danni derivanti dai lavori della fibra ottica (mega appalto statale che consentirà alla città di essere più veloce e smart) rispetto ai quali si ringraziano i cittadini per le segnalazioni puntuali che hanno consentito di rimediare tempestivamente nonché di disporre contestazioni in danno delle ditte.

Com. Stam. + foto