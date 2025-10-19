Scatta la Campagna Tesseramento 2026 Si concretizzano le grandi novità annunciate a luglio La FMI è #Semprealtuofianco

E’ giunto il momento tanto atteso dai motociclisti che vogliono vivere al massimo la loro passione: inizia oggi, mercoledì 1° ottobre, la Campagna Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento FMI!

A partire da questo momento è possibile entrare a far parte della Community Federmoto usufruendo di coperture assicurative, vantaggi e convenzioni. La Federazione Motociclistica Italiana lavora ogni giorno per gli appassionati, proponendo soluzioni per dare loro nuove opportunità. Una filosofia espressa dal claim #semprealtuofianco.

LE NOVITÀ

La Campagna si contraddistingue per tre importantissime novità comunicate nei mesi scorsi e che diventano ora concrete:

Anticipati i termini di riaffiliazione e tesseramento – Vengono anticipati al 1° ottobre i tempi di riaffiliazione e tesseramento, che negli anni scorsi trovavano avvio il 1° novembre. Una tempistica, quella attuale, che vuole garantire la possibilità di organizzare con ampio anticipo l’attività 2026 ed una maggiore durata (fino a 15 mesi) della validità della nuova tessera.

Licenze Fuoristrada – La Licenza Fuoristrada si suddivide in: Licenza Fuoristrada Nazionale e Licenza Fuoristrada Regionale, con quest’ultima utile a semplificare l’avvicinamento alle competizioni, anche in termini di costi.

Tessere One Day – La FMI lancia la Tessera Member One Day e la Tessera Sport One Day, dedicate a coloro che vogliono approcciarsi rispettivamente alle attività FMI non agonistiche e agli allenamenti in pista.

A OGNI MOTOCICLISTA LA SUA TESSERA

Anche quest’anno la Federazione Motociclistica Italiana propone ai motociclisti soluzioni per vivere le due ruote con passione, adrenalina e, allo stesso tempo, serenità.



Tessera Member – E’ dedicata ai motociclisti di tutte le età e con ogni tipologia di moto che desiderano avere un insieme di servizi esclusivi, coperture assicurative e sconti. Tra i principali vantaggi: coperture di assistenza stradale, assistenza medico-sanitaria e tutela legale in caso di circolazione. E’ la tessera ideale per chi partecipa a motoraduni, gite turistiche e viaggi.

Tessera Sport – E’ pensata per i motociclisti che vogliono allenarsi in pista (circuiti o crossodromi) ma che non partecipano alle gare. Copre gli eventuali danni fisici subiti durante l’allenamento e i danni involontariamente causati a terzi (persone o cose) durante l’attività sportiva non agonistica. Offre: copertura assicurativa infortuni e RCT in occasione di allenamenti in Impianti/Piste/Autodromi omologati dalla FMI. La Tessera Sport comprende i servizi della Tessera Member.

Licenze Agonistiche – Sono necessarie per coloro che gareggiano nelle competizioni riconosciute dalla Federazione Motociclistica Italiana. Rappresentano il requisito amministrativo che consente ai tesserati di allenarsi e prendere parte a manifestazioni, in accordo con quanto previsto dai Regolamenti Sportivi di Specialità che sanciscono i criteri ed i limiti di utilizzo delle varie Licenze. Le Licenze Agonistiche comprendono i servizi della Tessera Member.

COME ENTRARE NELLA COMMUNITY FMI

Per tesserarsi alla FMI è necessario far parte di uno dei 1700 Moto Club presenti su tutto il territorio nazionale affiliati alla Federazione. Molti di questi aderiscono al servizio di Tesseramento online.

Costituire un Moto Club – Un Moto Club deve essere costituito in forma di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica; per tutte le informazioni su affiliazione o riaffiliazione alla FMI è necessario contattare il Comitato Regionale di appartenenza o consultare la Circolare FMI 2026.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “L’inizio della Campagna Tesseramento FMI quest’anno segna un momento particolarmente significativo. Troveranno infatti riscontro le novità che abbiamo annunciato nei mesi scorsi e che mi auguro possano dare soddisfazione a numerosi motociclisti. Il 2025 è stato un anno positivo grazie al costante lavoro dei Moto Club che sono sparsi su tutto il territorio nazionale e si impegnano per diffondere cultura e passione. Sono loro la nostra anima, la nostra linfa. Li ringrazio per tutto ciò che fanno: sono determinati nell’intercettare le nuove generazioni, vogliono dare impulso al movimento motociclistico, sportivo e non, e propongono attività ed eventi di qualità sempre maggiore. Un lavoro che ci permette di avvicinare molti motociclisti e che ci consente di avvicinare le istituzioni, che riconoscono alla FMI e al suo mondo serietà e competenza”.

Tutte le informazioni su Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento sono disponibili all’interno della Circolare FMI 2026

Com. Stam. + foto FMI