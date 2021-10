Scatta la Campagna Tesseramento FMI 2022! Ottimizzate le procedure di Affiliazione e Riaffiliazione

Semaforo verde per la Campagna Tesseramento FMI 2022, che inizierà lunedì 1° novembre. Dopo le grandi novità introdotte negli anni scorsi, volte a modernizzare le procedure di Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento, anche quest’anno vi sono iniziative rivolte a Moto Club e motociclisti utili a favorirne l’ingresso e le attività all’interno della grande famiglia della Federazione Motociclistica Italiana.

Grazie ai progetti attuati dalla Federazione, nel 2021 sono cresciuti sensibilmente i numeri di Moto Club e Tesserati presenti su tutto il territorio nazionale, a testimonianza di quanto i motociclisti abbiano apprezzato le politiche messe in campo dalla FMI. Nel 2022 si proseguirà nella stessa direzione, con interventi pensati per dare ulteriore impulso alla Campagna Tesseramento e, quindi, al motociclismo italiano.

Tra le novità principali:

I Moto Club potranno effettuare la procedura di Riaffiliazione in via digitale (come lo scorso anno) dal 1° novembre al 31 dicembre 2021. Molti i sodalizi che hanno approfittato dell’opportunità di inviare la richiesta al Comitato Regionale già dal 1° ottobre. Per le prime affiliazioni (che rimangono con procedura esclusivamente cartacea) il termine ultimo è quello del 30 settembre 2022. Da ricordare la possibilità per tutti i sodalizi federali di aderire al servizio del Tesseramento online.

Le Tessere saranno in formato digitale ma il Moto Club, su richiesta dell’interessato, potrà stampare autonomamente l’etichetta da applicare sulla card plastificata. Tutti i Tesserati a sodalizi presenti sul territorio italiano riceveranno un portachiavi e un adesivo in omaggio. Essere tesserato FMI significa poter partecipare alle manifestazioni federali, attivare la polizza assicurativa per moto d’epoca e usufruire di vantaggi esclusivi.

Importante novità è l’introduzione della Licenza Training che dà la possibilità di effettuare allenamenti sia nel fuoristrada che nella velocità ed allo stesso tempo di prendere parte a competizioni di basso contenuto agonistico appositamente autorizzate dal Settore Tecnico Sportivo.

MyFMI rimane un punto di riferimento per i Tesserati, che qui potranno trovare tutte le informazioni relative alle loro attività, vantaggi e convenzioni.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Con grande entusiasmo diamo il via alla Campagna Tesseramento 2022. Ci impegniamo quotidianamente per favorire l’attività dei nostri Moto Club e consentire ai Tesserati di condividere la passione per il motociclismo e i numeri stanno confermando la fiducia da parte dei motociclisti nei nostri confronti. Per l’anno venturo abbiamo introdotto alcune novità, ma l’obiettivo principale è quello di consolidare i progetti già avviati per rendere la Federazione sempre più moderna ed efficiente. Dobbiamo continuare a contribuire allo sviluppo del motociclismo, sia da un punto di vista dell’utenza che sportivo. Da quest’ultimo punto di vista ritengo molto utile l’introduzione della Licenza Training che consentirà un approccio graduale alle attività sportive da parte di chi vorrà confrontarsi con il mondo delle competizioni”.

Tutte le informazioni sulle procedure di Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento sono disponibili sul sito federmoto.it e nella Circolare FMI 2022

Com. Stam.