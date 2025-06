Scatta la Trento Bondone del centenario

Alle 9.30 di domenica 8 giugno la 74^ edizione della gara organizzata dalla Scuderia Trentina emetterà i verdetti del secondo round del Campionato Italiano Supersalita in diretta streaming ed il tricolore su ACI Sport TV. Di Faggioli i migliori riscontri con Merli in agguato e Degasperi che punta al podio

Trento. Con 306 piloti al via si sono concluse le due manche di ricognizione della 74^ Trento Bondone, la gara organizzata dalla Scuderia Trentina in collaborazione con AC Trento, che compie 100 anni.

Scatterà alle 9.30 di domani il secondo atto del CampionatoItaliano Supersalita, che si svolgerà in unica scalata tutta live, con i concorrenti del tricolore in diretta su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat).

E’ stato Simone Faggioli a trovare le soluzioni più efficaci per la Nova Proto NP 01, il fiorentino di Best Lap ha siglato il miglior riscontro di giornata in 9’13”942 ottenuto nella seconda manche, dove il pluri campione ha adottato delle soluzioni diverse.

Ottime le prove di Christian Merli che sulla Nova Proto NP 01 ha testato delle regolazioni in vista della gara di casa, sempre vissuta a fasi alterne dal leader e pluri campione europeo. Ottime salite anche per Diego Degasperi che sperava in un miglior riscontro nella seconda manche, dopo le regolazioni fatte dopo la 1^ salita. Ancora qualche difficoltà nel trovare il miglior set up per il lucano Achille Lombardi sulla Osella PA 30, mentre feeling immediato tra l’Osella FA 30 (ex Merli) ed il trentino Thomas Pedrini che ha ottenuto un’ottimo riscontro, mentre il siracusano Luigi Fazzino ha provato la sua ritrovata resistenza fisica e l’efficace intesa con l’Osella PA 200 turbo. Esordio Convincente ed in progressione per il ragusano Samuele Cassibba sulla Nova Proto NP 01 Judd su cui è appena salito, mentre il conterraneo Franco Caruso è stato incisivo in manche 2 sulla Nova Proto NP 01 turbo, dopo la foratura che lo ha fermato in manche 1. Tra le sporscar Motori Moto il senese Mirko Torsellini ha fatto appello alla sua esperienza per essere concreto sulla Nova Proto NP 03 Aprilia, mentre qualche noia tecnica ha un pò rallentato il nisseno Andrea Di caro, già al lavoro per la risoluzione con il Team Faggioli. Test pneumatici proficuo per l’umbro Filippo Ferretti sulla Wolf protagonista del Campionato Junior. Il Frusinate Alberto Sacrafone ha provato diverse mescole di pneumatici al fine di compiere la scelta decisiva per quelli da montare sull’Osella PA 21 con cui l’alfiere Vimotorsport punta al vertice del gruppo CN.

Il bolognese Manuel Dondi ha trovato i riferimenti più efficaci tra le silhouette con la Fiat X1/9, anche se ancora è necessaria qualche regolazione al cambio. Esordio proficuo per Lucio Peruggini con la Ferrari 296 che si proietta tra i preannunciati protagonisti del gruppo GT, nonostante un pò di difficoltà di manovra in alcuni tratti stretti del tracciato, ma il duello con il padrone di casa Giuseppe Ghezzi su Porsche 991 GT3 è garantito ed il romano campione in carica Marco Iacoangeli su BMW Z4 GT3 sarà della partita quanto Dario Baruchelli su Lamborghini Huracan GT3. IN gruppo TCR il pugliese Vito Tagliente è in gara test sulla Peugeot 308 ma certamente si prenota come primo attore, stessa vettura per il giovane umbro Alex Picchi, anche lui bene in evidenza. Sfortuna per il salernitano salvatore Tortora su Audi fermo per una toccata in manche2. Anche il gruppo E1 è stato animato, con l’altoatesino Harald Freitag che con la Opel Kadett è stato spettacolare ed efficace, mentre il salernitano Alessandro tortora è alle prese con qualche noia meccanica in via di risoluzione ed il calabrese GiuseppeAragona ha concluso a fatica le prove con la Volkswagen Golf che ha fatto qualche capriccio elettronico. Per la Racing Start Cup è stata Anna maria Fumo su Peugeot 308 la più disinvolta sul percorso, come Davide Segna in RS Cup su MINI e Ivano Cenedese su Renault Clio tra le aspirate. Problemi al turbo per Giacomo Liuzzi sulla MINI. Salvatore Mondino ha trovato i migliori riferimenti in RSTB, le auto turbo del gruppo Racing STart, al volante della MINI da 2000 cc, mentre tra i motori atmosferici si è prenotato il padrone di casa Marco Cappello su Honda Civic Ek4.

Classifica C.I. Supersalita dopo 1 appuntamento: ASSOLUTA: 1 Faggioli – 20, 2 Conticelli – 15,3 Fattorini – 10. GT SUPERCUP DIV. 1: 1 Perugini – 20; 2 D’Angelo – 15; 3 Gabrielli – 11. GT SUPERCUP DIV. 2: 1 Frijo – 10; GT SUPERCUP DIV. 3: 1 Biolghini – 20; 2 Nappi – 12.5; 3 Parrino – 12.5. GT CUP: 1 Gaetani – 20; 2 Ragazzi – 12.5; 3 Gabrydriver – 12. GT3: 1 Gosio – 10. E2SH: 1 Gramenzi – 37.5; 2 Camarini – 13.5; 3 Dondi – 15. CN: 1 Scarafone – 30; 2 Presti – 22.5. RS CUP: 1 Fumo – 40; 2 Loffredo – 24; 3 Duccoli – 21. E1: 1 Tortora– 37.5; 2 Aragona – 33.5; 3 Spinetti – 31. RALLY: 1 Bondioni – 40; 2 Prandini – 30; 3 Paderni – 24; TCR: 1 Tosini – 35; 2 Tortora S. – 35; 3 Picchi – 24. RS ASPIRATE: 1 Panteghini – 40; 2 Vassallo – 30; 3 Ventura – 24. RS TURBO: 1 Angelini – 40; 2 Mondino – 33; 3 Fiorucci – 26. RS PLUS ASPIRATE: 1 Perillo – 40; 2 Bisogno – 27; 3 Serzon – 27. RS PLUS TURBO: 1 Zerla – 32; 2 Cioffi – 30; 3 Montanaro – 30.

Calendario Campionato Italiano Super Salita: 9 maggio – 11 maggio 54° Trofeo Vallecamonica; 6 giugno – 8 giugno 74ª Trento Bondone; 27 giugno – 29 giugno 64ª Coppa Paolino Teodori; 18 luglio – 20 luglio 29ª Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro; 1° agosto – 3 agosto 60ª Rieti Terminillio; 22 agosto – 24 agosto 60ª Trofeo Luigi Fagioli; 5 settembre – 7 settembre 67ª Monte Erice.

