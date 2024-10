Scattano alle 8 le Prove della 51^ Cronoscalata Castellana Orvieto

Sabato 26 e domenica 27 ottobre anticipati gli orari delle partenze per i 234 concorrenti ammessi al via

Orvieto (TR). Per via dell’alto numero di adesioni combinate al passaggio all’ora solare nella notte tra sabato e domenica, sono stati anticipati gli orari di partenza delle Prove Ufficiali di sabato 26 ottobre e della Gara 1 di domenica 27 ottobre della 51^ Castellana Orvieto.

L’orario di ingresso ai parchi partenza di sabato 26 ottobre è previsto per le 7.30, con partenza del 1° turno di Prove Ufficiali alle ore 8.00. Domenica 27 ottobre l’ingresso nei parchi partenza per Gara 1 alle ore 7.00, partenza prevista per le 7.30 con controllo di arrivo a partire dalle ore 7.00.

Il fine settimana della 51^ Castellana Orvieto è iniziato con il briefing dei piloti alle ore 17.30, alle 19.00 la Cerimonia di presentazione dei protagonisti al Palazzo del Capitano del Popolo in diretta streaming. La Cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità e del pubblico della città di Orvieto, e sarà trasmessa sui canali della Federazione, della gara e poco dopo alle 21.15 un servizio su ACI Sport TV (228 Sky). Servizio anche sula giornata di prove previsto per le 20.15 di sabato 26 ottobre, mentre diretta streaming integrale delle due gare domenica 27, con Gara 1 in differita su ACI Sport TV alle 16.30 ed alle 23.45 di Gara 2, oltre un serie di repliche previste sul canale 228 Sky e 52 Tivùs

Tra i 234 verificati, anche Simone Faggioli, che nel 2024 ha conquistato anche il primo titolo il primo titolo Supersalita. Quest’anno al volante della Nova Proto 01 motorizzata Zytek da 3000 c.c., ad Orvieto il fiorentino della Best Lap, ha vinto l’edizione del 2006, le ultime tre e detiene il record fatto segnare nel 2021 in 2’46”031 sui 6,190 Km. Sulle stesse vetture il padrone di casa Michele Fattorini, autore anche lui di 4 successi, che su Norma ritorna in classe regina e per i siciliani Franco Caruso da Comiso, che possono aspirare ad un piazzamento di vertice sulle Nova Proto. Su Ligier Daniele Filippetti e in gara con l’sella vettura anche Giuseppe Vacca su Osella PA 30.

Con i colori della Vimotorsport in classe 2000 su Osella turbo il lucano Achille Lombardi. Su Nova Proto, invece, il lombardo Giancarlo Maroni ed il siciliano Samuele Cassibba, con la versione sinergy v 8 della Sport Car Francese.

Si prospetta avvincente anche la classe fino a 1600 in cui si trovano piloti come Mirko Torsellini e Gianluca Ticci con le Nova Proto, su Osella Filippo Golin e con le Wolf Aprilia Filippo Ferretti e Vincenzo Ottaviani. Dopo aver provato una vettura di Gruppo E2SC torna su Osella CN il già Campione Italiano Alberto Scarafone che sarà protagonista di una sfida esaltante con l’eugubino Gianni Urbani.

Com. Stam. + foto

