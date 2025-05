Schillace si impone da pronostico al 7° Slalom di Salice

Il pilota di casa domina con la Radical SR4 davanti a Fiore e Bellini nella gara organizzata da Top Competition, valida per il Campionato Siciliano e la Coppa Italia di 5ª Zona

Salice (ME), 18 maggio – Dopo aver aperto la stagione con due successi nel Campionato Italiano, Emanuele Schillace ha dettato legge anche tra i birilli di casa, conquistando la vittoria al 7° Slalom di Salice. La gara, organizzata con la consueta professionalità da Top Competition, era valida per il Campionato Siciliano Slalom e per la Coppa Italia di Quinta Zona ACI Sport, e ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni lungo i tornanti peloritani.

La figura di Daniele Settimo, Delegato e Fiduciario Regionale ACI Sport Sicilia recentemente scomparso, è stata ufficialmente ricordata sia nel briefing iniziale sia durante la cerimonia di premiazione, in segno di profonda stima e riconoscenza da parte dell’intero ambiente motoristico siciliano.

Emanuele Schillace, al volante della Radical SR4, ha dominato la gara chiudendo con il miglior punteggio assoluto di 126,61, ottenuto grazie a una prestazione impeccabile nella terza manche. Il pilota messinese ha firmato il miglior tempo in tutte e tre le salite, senza incorrere in penalità e sempre in miglioramento, dimostrando supremazia tecnica e agonistica.

Alle sue spalle si è piazzato Silvio Fiore, autore di un’ottima salita con la sua Radical SR4, chiusa in 133,79 punti, con un distacco di 7,18 dal vincitore. Terzo Giuseppe Bellini, anch’egli su Radical SR4, con 141,51 punti, davanti a Santi Leo (144,93), in una sfida tutta interna al gruppo E2SC.

Grande prestazione di Domenico Gangemi, che su Fiat 127 ha stupito tutti cogliendo un prestigioso quinto posto assoluto, primo tra i piloti di gruppo E1. Sesto il trapanese Claudio Bologna con la Gloria B5, vincitore del gruppo E2SS. Settimo Gaetano Pizzi su Fiat 126, primo del gruppo E1 motori moto, seguito da Nicolò Incammisa (Radical SR4). Chiudono la top ten Alessandro Prato, che con la Fiat 126 si è imposto tra le silhouette, e Alessio Truscello (Peugeot 106), vincitore del gruppo A.

Al termine della gara, Schillace ha dichiarato: “Sono venuto a Salice per l’affetto che mi lega a questa gara e anche per testare la vettura dopo alcune modifiche importanti. Rispetto allo scorso anno abbiamo lavorato molto sull’assetto e affinato la messa a punto in vista del Campionato Italiano. Dopo le due vittorie iniziali, salterò la trasferta in Sardegna, quindi la mia rincorsa tricolore ripartirà da Novara di Sicilia, gara a cui tengo molto e organizzata da Top Competition.”

Tra i vincitori degli altri gruppi, da segnalare i successi di Tony Maiorana su Fiat X 1/9 nello Slalom Speciale, Alfio Bonanno su Fiat 500 tra le Bicilindriche, Nico Previti su Renault Clio 2000 nel gruppo N, Giuseppe Torre su Citroën Saxo VTS nella Racing Start Plus, e Vito Sanclemente su Peugeot 106 nella categoria Racing Start.

Spazio anche al fascino delle vetture storiche, con la presenza di Giovanni Marino su Autobianchi A112 Abarth e Massimiliano Circia su Fiat X1/9.

Nella prova di Regolarità Turistica legata allo Slalom di Salice, successo assoluto per Carmelo Pizzo e Antonino Donato su Porsche 993, capaci di totalizzare il punteggio più basso con 429,00. A completare il podio, entrambi equipaggi del Secondo Raggruppamento, Santi De Pasquale su Porsche 911 (445,00) e Marcello Salvo con Sergio Previti su Fiat Panda (515,00). Miglior equipaggio del Primo Raggruppamento è stato quello composto da Francesco e Grazia Previti su Lancia Fulvia Montecarlo (572,00). Il fascino delle vetture in gara si è unito alla precisione degli equipaggi nella sfida ai pressostati, regalando una parentesi di eleganza e regolarità nella cornice dinamica dello slalom.

