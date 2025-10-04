Schillace vede il titolo

Il 30° Slalom Torregrotta–Roccavaldina si annuncia come il possibile epilogo del Campionato Italiano Slalom 2025: al messinese Emanuele Schillace, al volante della sua Radical SR4 Suzuki, mancano ormai pochi punti per conquistare la certezza matematica del titolo tricolore. Domani 5 ottobre alle 8.30 la ricognizione prima delle tre manche di gara per i circa 90 piloti in gara.

Torregrotta (ME) – Tutto pronto per il 30° Slalom Torregrotta–Roccavaldina: domani, domenica 5 ottobre, i motori si accenderanno dalle 8.30 per la gara organizzata da Top Competition, valida per il Campionato Italiano e per il Campionato Siciliano.

Riflettori puntati su Emanuele Schillace (Radical SR4 Suzuki), vicino al titolo tricolore ma chiamato a resistere alla pressione che i diretti inseguitori, il trapanese Girolamo Ingardia (Gloria B4) e il sorrentino Salvatore Venanzio (Radical SR4 Suzuki), cercheranno di mettergli addosso.

Per il messinese, la possibilità di festeggiare proprio sulle strade di casa avrebbe un sapore speciale, e il pilota ha ribadito di voler dare come sempre il massimo: “Inizialmente il percorso di Torregrotta non lo amavo – ha dichiarato Schillace – ma poi con il passar del tempo, crescendo, ho imparato ad apprezzarlo. È molto tecnico e impegnativo, un vero esame per tutti i piloti. Il campionato non era cominciato benissimo, ma grazie alla sinergia di più team abbiamo portato la vettura al top e azzeccato le scelte che mi hanno rilanciato. A questo punto siamo a un soffio dal titolo: incrociamo le dita e completiamo l’opera.”

Il tricolore non si decide soltanto nell’assoluto: spazio anche all’Under 23 e al Femminile, categorie che vedranno impegnati alcuni dei giovani e delle pilote più promettenti del panorama nazionale. Fra queste la foggiana Filomena Palumbo, alla sua prima esperienza a Torregrotta:-“Per me sono tutti percorsi nuovi – ha raccontato – per cui è già una grande emozione partecipare, specie adesso che siamo in corsa per il titolo tricolore.”

La griglia dei circa 90 partenti è tra le più complete e competitive dell’anno, con tanti motivi di interesse e di spettacolo. Ad arricchire il parco partenti ci sarà, tra gli altri, il pluricampione italiano Luigi Vinaccia (Osella PA 9/90 Honda), che ha voluto essere della partita, regalando ulteriore prestigio all’evento.Tra gli altri siciliani più attesi, oltre a Schillace e Ingardia, figurano Giuseppe Giametta (Gloria B5) e Salvatore Arresta (Radical Prosport Suzuki), entrambi pronti a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice e a infiammare la sfida tra i birilli.

Com. Stam. + foto