Sciacca – Sub colto da malore in mare, Carabiniere fuori servizio lo salva

Anche quando non indossa la divisa, un Carabiniere resta sempre al servizio degli altri. È quanto accaduto ieri mattina lungo la costa di contrada Foggia, a Sciacca, dove un uomo ha rischiato di annegare durante un’immersione.

A salvarlo è stato il Luogotenente Roberto Rizzo, del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sciacca, che, libero dal servizio, si trovava in mare per un’attività subacquea, spinto dalla sua passione per il mare.

Erano da poco passate le 10:30 quando il militare ha notato un subacqueo in difficoltà, in balia delle onde e colto da un improvviso malore. Senza esitazione, ha raggiunto l’uomo – un 66enne di Mazara del Vallo – e, con non poche difficoltà dovute alla profondità del tratto di costa, è riuscito a tenerlo a galla fino all’arrivo di alcuni bagnanti con un pedalò. Insieme, lo hanno condotto a riva, dove ad attenderli c’era già un’ambulanza medicalizzata, attivata nel frattempo da altri presenti.

Trasportato d’urgenza all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, l’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono ora stabili e non è in pericolo di vita. Ai sanitari, agli amici e ai familiari non ha nascosto la gratitudine: «Se non fosse stato per quel Carabiniere, non sarei qui a raccontarlo».

Il gesto del Luogotenente Rizzo è l’ennesima dimostrazione di come l’impegno e lo spirito di servizio dei Carabinieri non conoscano orari né confini. Anche lontano dalle caserme, anche senza l’uniforme, l’Arma c’è.