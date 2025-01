Sciopero dell’8 gennaio. C&T Isole Minori ha predisposto i servizi minimi da assicurare tra la Sicilia e le isole minori

Messina – In previsione dello sciopero proclamato da UGL Mare e Porti per l’8 gennaio 2025, Caronte & Tourist Isole Minori ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare da e per le isole minori individuando navi e lavoratori comandati.

Nello specifico, C&T Isole Minori comunica che nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle 8.00 dell’8 gennaio alle 7.59 del 9 gennaio) saranno in servizio tre navi da e per le Eolie; una nave da e per le Egadi; una nave da e per le Pelagie; una nave da e per Pantelleria e una nave da e per Ustica.

Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo Caronte & Tourist (carontetourist.it). Messaggi informativi saranno trasmessi a bordo delle navi in servizio.

