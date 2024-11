Sciopero generale, la UIL: ” non accetteremo elemosine dal governo”

Bandiere blu e rosse stamane hanno affollato il corteo palermitano che da piazza Croci a Piazza Verdi, si è mosso in protesta in per lo sciopero generale indetto da CGIL e Uil.

“Una grande partecipazione afferma il segretario generale uil-fpl Totò Sampino – segno di come i lavoratori credano ancora nell’importanza di rivendicare diritti sacrosanti. Tra i punti del contendere, vi è certamente il mancato adeguamento contrattuale della sanità pubblica e degli enti locali. Davanti ad un inflazione che si attesta al 17% – spiega – è impensabile che il governo proponga un ritocco ai contratti vigenti di appena il 6%. C’è una perdita di potere d’acquisto che interessa in caduta libera centinaia di migliaia di famiglie italiane che non possono certamente accettare questa forma di elemosina.

Per non tralasciare poi che innanzi alla vulnerabilità socio-economica dei nostri pensionati, il governo li abbia resi “beneficiari” per così dire, di un aumento di appena 3 euro. Queste sono le indicizzazioni proposte da Roma e che riteniamo offendano la dignità dei lavoratori e di chi ha contribuito alla costruzione del Paese.

Come organizzazione sindacale, riteniamo non negoziabile il principio di un adeguamento contrattuale che sia equo e giusto.

Non arretreremo – conclude Sampino – in quella che riteniamo essere una battaglia di civiltà e di giustizia sociale”

Com. Stam. UIL + foto