Sciopero generale. Possibili disagi

La Società Formula Ambiente ha comunicato all’Amministrazione comunale di Marsala che i servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti “porta a porta”) potranno subire carenze e disagi a causa della proclamazione dello sciopero generale indetto dalle OO.SS. CGIL, SGB-CUB, USB per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 (intero turno di lavoro).
Saranno assicurati quei servizi in relazione al numero dei lavoratori che aderiranno allo sciopero di domani. In ogni caso, Formula Ambiente assicurerà i servizi minimi essenziali stabiliti dalla normativa in materia (servizio di raccolta rifiuti in scuole, ospedali, case di cura, rsa…); mentre disagi potrebbero verificarsi nella raccolta “porta a porta” in tutto il territorio comunale.
