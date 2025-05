Scocca l’ora della 40ª Coppa Val d’Anapo-Sortino

Domani, alle 9.00, l’atteso spettacolo della gara organizzata da Siracusa Pro Motor Sport e dall’AC Siracusa, valida per il CIVM Sud, il Campionato Siciliano e il Trofeo Bicilindriche. Sfida aperta fra Conticelli, Caruso e Fazzino.

Sortino (SR) – Parola al cronometro: dopo le ricognizioni ufficiali che si sono svolte in condizioni meteo variabili, arriva il momento della verità. Domani, alle 9.00, il direttore di gara internazionale Marco Cascino e l’aggiunto Giammarco Lumia daranno lo start della 40ª Coppa Val d’Anapo-Sortino. La gara, organizzata dall’Automobile Club Siracusa e da Siracusa Pro Motor Sport, vivrà la fase clou della quarantesima edizione, per la quale si prevede la solita grande cornice di pubblico. Già oggi, durante le ricognizioni, la collina di Monticelli si è completamente riempita, a dimostrazione del grande slancio della cittadinanza nei confronti dell’amata corsa.

È stato un sabato fondamentale per tutti i piloti, impegnati a raccogliere preziose informazioni per affinare i set-up delle vetture e studiare con attenzione il tracciato. Il percorso si è rivelato molto scivoloso, mettendo alla prova l’adattabilità di piloti e tecnici. Nel corso della seconda ricognizione, inoltre, è arrivata una leggera pioggia che ha complicato ulteriormente le condizioni, costringendo i team a lavorare ancora più intensamente per gestire al meglio assetti e strategie.

I meccanici hanno svolto un lavoro incessante per tradurre le indicazioni dei piloti in regolazioni efficaci. Nonostante le difficoltà, i cronometri hanno evidenziato tempi significativi: miglior riscontri di giornata per Francesco Conticelli nella seconda salita 3’14”12 con la Nova Proto NP01 da 3000c.c, e dell’idolo di casa Luigi Fazzino con l’Osella Turbo 2000, 3’18”09 nella prima. Per i protagonisti di punta, la situazione è stata variegata: entrambi hanno entrambi sottolineato eccessivo scivolamento, mentre Franco Caruso con la Nova Proto NP 01 del Team Faggioli ha avuto più difficoltà con l’inserimento in curva. Michele Puglisi, con la sua Osella, convinto di poter migliorare ampiamente nella giornata di domani, ha capitalizzato le prove per studi approfonditi, così come i suoi più diretti antagonisti della classe fino a 1600, Agostino Bonforte con la Nova Proto, il locale Salvatore Sardo, anche lui con l’Osella, e Francesco Ferragina con l’Elia Avrio ST09. Antonio Salamone, su una delle Bulla, ha dovuto affrontare un problema al cambio, come numerosi altri team hanno effettuato regolazioni importanti per prepararsi alla gara.

Prove concrete anche per Salvatore Reina con l’Osella in versione CN, per il presidente della Giarre Corse, Orazio Maccarrone, con la Gloria CP7, e il nisseno di Gela, Orazio Carfì, con la Renault Tatuus nella loro particolare sfida di gruppo TM SC-SS. Altro interprete davvero performante sin dalle prove il solito Rosario Alessi ha preparato al meglio la gara con la sua Peugeot 106 di gruppo E1. Si annunciano scintille fra Angelo Guzzetta e Andrea Currenti con le vetture francesi in versione Rs plus, hanno fatto registrare crono vicini ai primati della scorsa edizione.

Per quanto riguarda le Bicilindriche, sembra rinnovarsi la sfida fra i protagonisti di Fasano, con Angelo Mercuri che ha dovuto rinunciare alla prima ricognizione ma poi ha subito mostrato ancora una volta supremazia, e Mirko Paletta che si è distinto.

Indicazioni importanti anche per i piloti delle storiche, con Giovanni Cassibba sempre più rapido con la migliore prestazione in 3’42”49 con la Osella CN del neonato gruppo KR Classic,, più rapido nella prima in 3’42”64. Totò Riolo ha spinto di più nella prima ricognizione(3’42”88)per testare al meglio la sua PCR A6 di 4° raggruppamento, in cui hanno mostrato già buona competitività le Sport Nazionali, la Symbol di Gaetano Palumbo e la Lucchini di Antonio Piazza. Solo una manche di ricognizione per Camillo Centamore, che nella seconda è stato costretto allo stop con la sua Corsini Formula Junior di 5° raggruppamento. Si è presentato davvero con tutti i requisiti per fare una gara aggressiva Luigi Cosentino con la Fiat X1/9 di 3° raggruppamento. Sergio Imbrò ha migliorato molto il suo affiatamento con la Porsche di 4° raggruppamento del Team Guagliardo, come Michele Piazza che con la BMW è sempre stato a suo agio fra le vetture di 1° raggruppamento.

La 40ª Coppa Val d’Anapo-Sortino è pronta a regalare emozioni indimenticabili:, piloti e appassionati si preparano a vivere un evento sportivo di altissimo livello.

Cassibba

Fazzino