Scoma torna in Forza Italia. Pellegrino “Sua esperienza a servizio di lavoro per le comunità in Sicilia”

“A nome di tutti i deputati del Gruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, desidero dare il più cordiale bentornato all’amico Francesco Scoma. Questo è un ritorno che rappresenta un arricchimento prezioso per il nostro progetto politico.

Francesco Scoma porta con sé una lunga e solida esperienza parlamentare, maturata in tre legislature, e una profonda conoscenza delle istituzioni, avendo ricoperto con successo anche il ruolo di Assessore regionale.

Queste esperienze sono la conferma di una grande competenza, che costituirà senza dubbio un contributo fondamentale per l’azione di Forza Italia in tutta la regione.

La sua adesione consolida ulteriormente Forza Italia come il punto di riferimento in Sicilia per quanti, come noi, si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo e che lavorano quotidianamente nelle istituzioni a servizio della comunità.”







Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana

