Scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, il cordoglio dell’Anci Sicilia

Leoluca Orlando: “E’ stato protagonista del nuovo ruolo e del nuovo volto dell’Europa” “La scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è per me un grandissimo dolore e una grandissima perdita per tutti noi.

Il suo stile esemplare, la sua coerenza e il suo impegno nella difesa dei diritti e della dignità umana hanno fatto di lui un importante punto di riferimento istituzionale per l’Italia e per l’Europa”. Ha dichiarato Leoluca Orlando , presidente di ANCI Sicilia.

“Egli è stato protagonista del nuovo ruolo e del nuovo volto dell’Europa in tempi di pandemia, ponendo una particolare attenzione alla cultura dell’accoglienza e al Mediterraneo, tristemente noto per i fatti di cronaca e per il continuo olocausto dei migranti.

Nel corso della sua lunga carriera, prima giornalistica e poi politica e istituzionale – conclude il presidente Orlando- ha sempre dimostrato un grande impegno per il riconoscimento dei diritti individuali e collettivi e affrontato il tema dei diritti umani come laboratorio politico e culturale per la costruzione di una nuova Europa, coesa e solidale”.

